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Франция
29 августа 2022, 23:55 | Обновлено 30 августа 2022, 00:09
146
0

Французский хавбек перешел из Монако в Ниццу

Сумма сделки по Софьяну Диопу составила 18 млн евро

29 августа 2022, 23:55 | Обновлено 30 августа 2022, 00:09
146
0
Французский хавбек перешел из Монако в Ниццу
ФК Монако. Софьян Диоп

Французский хавбек Софьян Диоп перешел из «Монако» в «Ниццу».

По данным французских СМИ, сумма сделки составила 18 млн евро.

22-летний Диоп перешел в «Монако» в 2018 году из «Ренна». Затем на сезон уходил в «Сошо» на правах аренды.

За все время Диоп провел 105 матчей и забил 17 голов за «Монако».

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Монако Ницца трансферы Софьян Диоп трансферы Лиги 1
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Источник ФК Ницца
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