Французский хавбек перешел из Монако в Ниццу

Французский хавбек Софьян Диоп перешел из «Монако» в «Ниццу».

По данным французских СМИ, сумма сделки составила 18 млн евро.

22-летний Диоп перешел в «Монако» в 2018 году из «Ренна». Затем на сезон уходил в «Сошо» на правах аренды.

За все время Диоп провел 105 матчей и забил 17 голов за «Монако».