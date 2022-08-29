Франция29 августа 2022, 23:55 | Обновлено 30 августа 2022, 00:09
146
0
Французский хавбек перешел из Монако в Ниццу
Сумма сделки по Софьяну Диопу составила 18 млн евро
29 августа 2022, 23:55 | Обновлено 30 августа 2022, 00:09
146
0
Французский хавбек Софьян Диоп перешел из «Монако» в «Ниццу».
По данным французских СМИ, сумма сделки составила 18 млн евро.
22-летний Диоп перешел в «Монако» в 2018 году из «Ренна». Затем на сезон уходил в «Сошо» на правах аренды.
За все время Диоп провел 105 матчей и забил 17 голов за «Монако».
Читайте также:ОФИЦИАЛЬНО. Монако арендовал защитника Челси
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 августа 2022, 07:44 2
Главный тренер «Аталанты» прокомментировал будущее украинца
Футбол | 29 августа 2022, 11:55 20
Президент «Динамо» уверен в том, что румынский специалист останется в клубе
Футбол | 29.08.2022, 09:30
Футбол | 29.08.2022, 18:32
Футбол | 29.08.2022, 20:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.08.2022, 09:23 26
28.08.2022, 14:15 5
29.08.2022, 14:45 1
28.08.2022, 00:59 18
29.08.2022, 14:38
28.08.2022, 09:00 14
28.08.2022, 12:37 36
29.08.2022, 00:23 8