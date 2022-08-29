Украина. Премьер лига29 августа 2022, 16:27 |
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Металлист - Ингулец - 1:1. Гостей спас красивый гол. Обзор матча УПЛ
Фрагменты матча УПЛ
29 августа 2022, 16:27 |
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«Металлист» и «Ингулец» в матче 2-го тура УПЛ сыграли вничью 1:1. При этом гостей спас красивый удар Владислава Клименко.
События матча
60’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Клименко (Ингулец).
6’
ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Коркишко (Металлист).
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