Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист - Ингулец - 1:1. Гостей спас красивый гол. Обзор матча УПЛ
Чемпионат Украины
Металлист
29.08.2022, FT 1 : 1
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 августа 2022, 16:27 |
663
0

Металлист - Ингулец - 1:1. Гостей спас красивый гол. Обзор матча УПЛ

Фрагменты матча УПЛ

29 августа 2022, 16:27 |
663
0
Металлист - Ингулец - 1:1. Гостей спас красивый гол. Обзор матча УПЛ
ФК Металлист

«Металлист» и «Ингулец» в матче 2-го тура УПЛ сыграли вничью 1:1. При этом гостей спас красивый удар Владислава Клименко.

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Клименко (Ингулец).
6’
ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Коркишко (Металлист).
По теме:
Безумная концовка! Александрия вырвала победу над Минаем
Тренер Металлиста: «Игра с Ингульцом была на встречных курсах»
Дубинчак провел первый матч за Динамо в УПЛ
Металлист Харьков Ингулец чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ученик обыграл учителя. Днепр-1 начал чемпионат с победы над Динамо
Футбол | 28 августа 2022, 18:54 133
Ученик обыграл учителя. Днепр-1 начал чемпионат с победы над Динамо
Ученик обыграл учителя. Днепр-1 начал чемпионат с победы над Динамо

Команда Александра Кучера неожиданно разгромила киевлян во Львове

Александр ПИХАЛЕНОК: В ворота Динамо залетело все, что не залетело на Кипре
Футбол | 29 августа 2022, 15:30 1
Александр ПИХАЛЕНОК: В ворота Динамо залетело все, что не залетело на Кипре
Александр ПИХАЛЕНОК: В ворота Динамо залетело все, что не залетело на Кипре

Хавбек доволен победой над фаворитом

Мирон МАРКЕВИЧ: «Луческу, ты хочешь кокнуть на скамье? Иди и не позорься»
Футбол | 29.08.2022, 14:30
Мирон МАРКЕВИЧ: «Луческу, ты хочешь кокнуть на скамье? Иди и не позорься»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Луческу, ты хочешь кокнуть на скамье? Иди и не позорься»
Стало известно, как Усик и Фьюри разделят гонорар за поединок
Бокс | 29.08.2022, 13:59
Стало известно, как Усик и Фьюри разделят гонорар за поединок
Стало известно, как Усик и Фьюри разделят гонорар за поединок
Днепр-1 стал третьим клубом, который сумел разгромить Динамо в УПЛ
Футбол | 28.08.2022, 19:24
Днепр-1 стал третьим клубом, который сумел разгромить Динамо в УПЛ
Днепр-1 стал третьим клубом, который сумел разгромить Динамо в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Может, это моя последняя игра, но не Забарного»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Может, это моя последняя игра, но не Забарного»
28.08.2022, 19:50 60
Футбол
Американский супертяж: «Усик будет очень хорошо выглядеть в бою с Фьюри»
Американский супертяж: «Усик будет очень хорошо выглядеть в бою с Фьюри»
27.08.2022, 17:49 1
Бокс
9 экс-легионеров УПЛ хорошего уровня, которые сейчас сидят без клуба
9 экс-легионеров УПЛ хорошего уровня, которые сейчас сидят без клуба
28.08.2022, 09:00 13
Футбол
Бенфика выставила Романа Яремчука на трансфер
Бенфика выставила Романа Яремчука на трансфер
27.08.2022, 20:13 2
Футбол
Источник: Забарный в ближайшие дни переедет в лондонский клуб
Источник: Забарный в ближайшие дни переедет в лондонский клуб
28.08.2022, 09:23 26
Футбол
Редкий результат! Педраса и Комми, жертвы Ломаченко, завершили бой вничью
Редкий результат! Педраса и Комми, жертвы Ломаченко, завершили бой вничью
28.08.2022, 09:45
Бокс
ВИДЕО. Американский супертяж продолжает уничтожать. 12 нокаут в карьере
ВИДЕО. Американский супертяж продолжает уничтожать. 12 нокаут в карьере
29.08.2022, 14:45
Бокс
Прощание Серены, отсутствие фаворитов и безжалостный жребий для украинок
Прощание Серены, отсутствие фаворитов и безжалостный жребий для украинок
29.08.2022, 07:00 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности