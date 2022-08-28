Италия28 августа 2022, 09:37 |
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Ювентус – Рома – 1:1. Уже 2-я ничья туринцев в сезоне. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Серии А
28 августа 2022, 09:37 |
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Вчера, 27 августа, состоялся матч 3-го тура чемпионата Италии по футболу между «Ювентусом» и «Ромой». Матч завершился со счетом 1:1.
Отметим, что для туринцев это уже 2-я ничья в текущем сезоне Серии А. Во 2-м туре «старая синьора» расписала нулевую ничью с «Сассуоло».
Чемпионат Италии по футболу. 2-й тур.
Серия А. 27 августа
«Ювентус» – «Рома» – 1:1
Голы: Влахович, 2 – Абрахам, 69
ГОЛ! 1:0. Душан Влахович, 2
ГОЛ! 1:1. Тэмми Абрахам, 69
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Рома).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
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