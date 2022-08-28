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Чемпионат Италии
Ювентус
27.08.2022, FT 1 : 1
Рома
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Италия
28 августа 2022, 09:37 |
213
0

Ювентус – Рома – 1:1. Уже 2-я ничья туринцев в сезоне. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Серии А

28 августа 2022, 09:37 |
213
0
Ювентус – Рома – 1:1. Уже 2-я ничья туринцев в сезоне. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера, 27 августа, состоялся матч 3-го тура чемпионата Италии по футболу между «Ювентусом» и «Ромой». Матч завершился со счетом 1:1. 

Отметим, что для туринцев это уже 2-я ничья в текущем сезоне Серии А. Во 2-м туре «старая синьора» расписала нулевую ничью с «Сассуоло».

Чемпионат Италии по футболу. 2-й тур.

Серия А. 27 августа

«Ювентус» – «Рома» – 1:1

Голы: Влахович, 2 – Абрахам, 69

ГОЛ! 1:0. Душан Влахович, 2

ГОЛ! 1:1. Тэмми Абрахам, 69

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Рома).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
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Ювентус Рома Ювентус - Рома чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор Душан Влахович Тэмми Абрахам
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Источник Sport.ua
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