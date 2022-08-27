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27.08.2022, FT 1 : 2
Эпицентр Дунаевцы
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Украина. Первая лига
27 августа 2022, 17:11 | Обновлено 27 августа 2022, 17:53
408
0

Первая лига. Ничьи Оболони и Кременя, поражение Буковины

Продолжается стартовый тур Первой лиги

27 августа 2022, 17:11 | Обновлено 27 августа 2022, 17:53
408
0
Первая лига. Ничьи Оболони и Кременя, поражение Буковины
ФК Оболонь

Состоялись еще три матча в рамках стартового тура Первой лиги сезона 2022/2023. «Эпицентр» на выезде обыграл «Буковину», а матчи ЛНЗ Черкассы – «Оболонь» и «Металлург» Запорожье – «Кремень» завершились вничью.

Группа А

«Буковина» - «Эпицентр» - 1:2
Голы: Скрипник 90+3 – Кристин 80, Чепелюк 84

Группа Б

ЛНЗ Черкассы – «Оболонь» - 0:0

«Металлург» Запорожье – «Кремень» - 3:3
Голы: Сидоров 12, 37 (с пенальти), Билоцерковец 28 - Галата 17, 73, Байда 66 (автогол)

Ранее сезон в Первой лиге стартовал ничьей «Чернигова» со «Скоруком».

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Первая лига Украины Буковина Черновцы Эпицентр Дунаевцы ЛНЗ Черкассы Оболонь Киев Металлург Запорожье Кремень Кременчуг
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Источник Sport.ua
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