Первая лига. Ничьи Оболони и Кременя, поражение Буковины
Продолжается стартовый тур Первой лиги
Состоялись еще три матча в рамках стартового тура Первой лиги сезона 2022/2023. «Эпицентр» на выезде обыграл «Буковину», а матчи ЛНЗ Черкассы – «Оболонь» и «Металлург» Запорожье – «Кремень» завершились вничью.
Группа А
«Буковина» - «Эпицентр» - 1:2
Голы: Скрипник 90+3 – Кристин 80, Чепелюк 84
Группа Б
ЛНЗ Черкассы – «Оболонь» - 0:0
«Металлург» Запорожье – «Кремень» - 3:3
Голы: Сидоров 12, 37 (с пенальти), Билоцерковец 28 - Галата 17, 73, Байда 66 (автогол)
Ранее сезон в Первой лиге стартовал ничьей «Чернигова» со «Скоруком».
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