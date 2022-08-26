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26 августа 2022, 01:34 | Обновлено 26 августа 2022, 02:16
165
0

Ярмоленко забил дебютный гол за Аль-Айн

Украинец отличился первым результативным действием в новом клубе

26 августа 2022, 01:34 | Обновлено 26 августа 2022, 02:16
165
0
Ярмоленко забил дебютный гол за Аль-Айн
ФК Аль-Айн. Андрей Ярмоленко

Вингер «Аль-Айна» и сборной Украины Андрей Ярмоленко провел очередной спарринг за свою новую команду.

Ярмоленко помог команде Сергея Реброва одержать победу над «Хаур-Факканом» со счетом 3:1, забив на 61 минуте.

Товарищеский матч

«Аль-Айн» – «Хаур-Факкан» – 3:1
Голы: Лаба, 22, Рахими, 24, Ярмоленко, 61

Напомним, летом Ярмоленко покинул английский «Вест Хэм» на правах свободного агента после завершения срока действия контракта.

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Источник Sport.ua
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