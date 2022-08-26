Другие новости26 августа 2022, 01:34 | Обновлено 26 августа 2022, 02:16
165
0
Ярмоленко забил дебютный гол за Аль-Айн
Украинец отличился первым результативным действием в новом клубе
26 августа 2022, 01:34 | Обновлено 26 августа 2022, 02:16
165
0
Вингер «Аль-Айна» и сборной Украины Андрей Ярмоленко провел очередной спарринг за свою новую команду.
Ярмоленко помог команде Сергея Реброва одержать победу над «Хаур-Факканом» со счетом 3:1, забив на 61 минуте.
Товарищеский матч
«Аль-Айн» – «Хаур-Факкан» – 3:1
Голы: Лаба, 22, Рахими, 24, Ярмоленко, 61
Напомним, летом Ярмоленко покинул английский «Вест Хэм» на правах свободного агента после завершения срока действия контракта.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 августа 2022, 01:59 29
Донецкий клуб при жеребьевке группового раунда ЛЧ посеют из 3-й корзины
Футбол | 25 августа 2022, 19:50 69
25 августа в турецком Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда
Футбол | 25.08.2022, 20:52
Футбол | 25.08.2022, 09:01
Футбол | 26.08.2022, 00:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.08.2022, 17:46 9
24.08.2022, 17:06 6
25.08.2022, 16:40 1
24.08.2022, 10:40 1
Бокс
24.08.2022, 10:20 74
24.08.2022, 22:59 8
24.08.2022, 00:23 4