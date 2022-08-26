В субботу, 27 августа, состоится встреча второго тура чемпионата Украины, в которой «Львов» примет луганскую «Зарю». Матч пройдет во Львове на стадионе СКИФ, начало в 13:00.

Для львовян матч станет стартовым в нынешнем чемпионате. Их встреча первого тура с «Минаем» была перенесена на более поздний срок. А вот «Заря» начала в УПЛ с победы. Луганчане уверенно обыграли полтавскую «Ворсклу» (3:1), причем Денис Безбородько оформил свой третий дубль в карьере. Тем интереснее обещает стать данное противостояние!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию матча «Львов» – «Заря», за которой можно следить здесь.

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА