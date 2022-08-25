Лига Европы25 августа 2022, 20:21 |
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АЕК Ларнака – Днепр-1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы
25 августа 2022, 20:21 |
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В четверг, 25 августа «Днепр-1» в ответном матчей плей-офф квалификации Лиги Европы на выезде играет с АЕКом из Ларнаки (первый матч – 1:2).
Составы команд:
АЕК Ларнака: Пирич, Энглезу, Гонсалес, Миличевич, Росалес, Густаву, Ойер, Дьюрчо, Альтман, Фараж, Лопеш.
«Днепр-1»: Валеф, Бузанелло, Логинов, Сваток, Танчик, Бабенко, Бланко, Пихаленок, Гуцуляк, Громов, Довбик.
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
1:0 - Дьюрчо, 21-я минута:
2:0 - Рафа Лопес, 45-я минута:
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