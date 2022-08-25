Цифры и факты. Главные события 1-го тура УПЛ

Главные события 1-го тура УПЛ — в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» впервые с 2008 года теряет очки на старте сезона.

Горняки прерывают две свои 8-матчевые победные серии — общую и домашнюю.

Оранжево-черные не знают поражений 16 игр кряду (+13=3).

Завершаются две домашние серии дончан: безничейная из 17 матчей (+14-3) и голевая - из 12. Последний раз «Шахтер» подписывал мировую на своем поле 21 ноября 2020 года - 1:1 с «Александрией», а не забивал в родных стенах - 17 апреля 2021-го - 0:1 с «Динамо».

«Металлист 1925» прерывает две свои «рекордные» проигрышные серии - 6-матчевую общую и 4-матчевую гостевую, но продлевает две безвыигрышные: общую - до 7 игр, а гостевую - до 5.

Подходят к концу и две безничейные серии подопечных Валерия Кривенцова: общая - из 10 игр (+4-6) и гостевая - из 6 (+2-4). Последний раз харьковчане делили очки с соперниками 19 сентября 2021 года - 0:0 в гостях со «Львовом».

«Металлист 1925» проводит 10-й безголевой матч в элитном дивизионе.

«Заря» обновляет два личных достижения, одержав 7-ю подряд победу в родных стенах (мячи 14-1) и забивая 18 игр кряду.

Рекордной становится и домашняя сухая серия луганчан, которая завершилась на 650-й минуте.

Денис Безбородько становится автором 40-го дубля в стартовых турах чемпионатов Украины. При этом первый его гол оказывается 400-м, забитым черно-бело-красными на своем поле.

Патрик ван Леувен становится 14-м тренером из дальнего зарубежья, отпраздновавшим викторию в дебютном матче в УПЛ, а Виктор Скрипник - 10-м наставником «Ворсклы» потерпевшим фиаско в премьерной игре.

«Ворскла» реализовывает 7-й пенальти подряд.

Денис Олейник на 433-й минуте прерывает безголевую серию полтавчан в гостях у луганчан.

Денис Олейник забивает первый мяч в УПЛ после перерыва в 9 лет 89 дней. Последний раз он поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, будучи игроком «Днепра», 26 мая 2013 года в поединке днепрян с «Ильичевцем» (7:0). Более продолжительные голевые паузы в чемпионатах Украины имели только Андрей Шевченко и Игорь Столовицкий.

«Верес» берет верх над «Черноморцем» в общем 4-й раз подряд (мячи 6-1), а в гостях - 3-й (мячи 3-0).

Роман Гончаренко на 364-й минуте прерывает безголевую серию ровенчан на чужих полях.

60-й матч в УПЛ в качестве капитана проводит Сергей Кравченко.

Сергей Кравченко становится 8-м футболистом, сыгравшим в УПЛ в возрасте свыше 39 лет (39 лет 121 день).

«Колос» празднует 30-ю викторию в элитном дивизионе.

Подопечные Ярослава Вишняка одерживают в общем рекордную 4-ю победу кряду (мячи 5-1), а дома - 3-ю (мячи 4-1),.

Обновляют ковалевцы и еще одно личное достижение, продлив голевую серию до 7 игр.

«Металлист» 5-й-раз подряд побеждает на старте сезона (мячи 9-2).

Беспроигрышная серия желто-синих в первых турах достигает 12 матчей (+10=2).

Голкипер «Руха» Юрий Панькив, который отыграл против «Металлиста» в 37 лет 294 дня, входит в десятку самых возрастных вратарей в истории УПЛ.

50-й матч в чемпионатах Украины проводит Виталий Ермаков («Черноморец»), 1-й - 30 игроков, в том числе 7 легионеров.

В 7-м для себя клубе элитного дивизиона дебютируют Алексей Довгий («Рух»), Сергей Мякушко («Колос») и Богдан Сарнавский («Кривбасс»), в 6-м - Сергей Болбат («Колос») и Денис Олейник («Ворскла»), в 5-м - Егор Картушов, Вячеслав Танковский, Виталий Федорив (все - «Металлист»), Евгений Селин («Черноморец»), Никита Татарков («Кривбасс») и Вячеслав Чурко («Заря»).

1-й мяч в УПЛ забивают Евгений Подлепенец (в 1-й игре) и Роман Гончаренко (в 19-й).

В 6-й команде элиты открывает голевой счет Денис Олейник («Ворскла»), во 2-й - Максим Прядун («Металлист»).

3-й дубль в чемпионатах Украины делает Денис Безбородько.

5-й раз в истории первый мяч сезона забивает игрок «Зари» - Егор Назарина.

Форвард «Металлиста» Максим Прядун становится автором первого гола джокеров в УПЛ-2022/23.

3-й пенальти из 4-х реализовывает Егор Назарина.

2-ю пенальтийскую дуэль из 10 выигрывает Дмитрий Непогодов.

20-й сухой матч в УПЛ проводит Анатолий Трубин («Шахтер»), 10-й - Богдан Когут («Верес»), 1-й - Олег Мозиль («Металлист 1925»).

60-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Харькова Екатерина Монзуль.