Италия25 августа 2022, 04:38 |
38
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ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа объявила о переходе голландского полузащитника
32-летний Кевин Стротман присоединится к команде
25 августа 2022, 04:38 |
38
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Итальянский клуб «Дженоа» на своем официальном сайте объявил об аренде 32-летнего голландского полузащитника «Марселя» Кевина Стротмана.
Детали сделки не уточняется. Сообщается только то, что итальянская команда арендовала игрока с правом выкупа.
В прошлом сезоне Кевин играл в аренде в «Кальяри». В Серии А в сезоне 2021/22 он провел 10 матчей и не отметился результативными действиями.
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