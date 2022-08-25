ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа объявила о переходе голландского полузащитника

Итальянский клуб «Дженоа» на своем официальном сайте объявил об аренде 32-летнего голландского полузащитника «Марселя» Кевина Стротмана.

Детали сделки не уточняется. Сообщается только то, что итальянская команда арендовала игрока с правом выкупа.

В прошлом сезоне Кевин играл в аренде в «Кальяри». В Серии А в сезоне 2021/22 он провел 10 матчей и не отметился результативными действиями.