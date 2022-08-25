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  4. Барселона – Манчестер Сити – 3:3. Результативная яркая ничья. Видео голов
Англия
25 августа 2022, 03:06 |
108
0

Барселона – Манчестер Сити – 3:3. Результативная яркая ничья. Видео голов

Смотрите видеообзор благотворительного матча

25 августа 2022, 03:06 |
108
0
Барселона – Манчестер Сити – 3:3. Результативная яркая ничья. Видео голов
Instagram. ФК Барселона

В среду, 24 августа, состоялся благотворительный матч между «Барселоной» и «Манчестером Сити» в поддержку людей, страдающих боковым амиотрофическим склерозом.

Команды забили по три гола, и игра завершилась вничью.

Благотворительный матч

24 августа, Барселона, Камп Ноу

Барселона (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 3:3

Голы: Обамеянг, 29, Френки де Йонг, 66, Депай, 79 – Альварес, 21, Палмер, 70, Марез, 90+9 (пен).

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Источник Sport.ua
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