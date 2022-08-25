Динамо Загреб – Буде-Глимт – 4:1. Хорваты вырвали победу. Видео голов
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«Динамо» Загреб в ответном матче квалификации Лиги чемпионов в дополнительное время вырвало победу у норвежской команды «Буде-Глимт». По сумме двух встреч (0:1, 4:1) хорваты обеспечили себе участие в групповом этапе турнира.
Лига Чемпионов. Квалификация Q4
Второй матч, 24 августа
Динамо Загреб – Буде-Глимт – 4:1 д.в. (первый матч 0:1)
Голы: Оршич, 4, Петкович, 35, Дрмич, 117, Бочкай, 120 – Гренбек, 70
ГОЛ! 1:0. Оршич, 4 мин.
ГОЛ! 2:0. Петкович, 35 мин.
ГОЛ! 2:1. Гренбек, 70 мин.
ГОЛ! 3:1. Дрмич, 117 мин.
ГОЛ! 4:1. Бочкай, 120 мин.
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