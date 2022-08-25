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Лига Чемпионов
Проходит дальше Динамо Загреб
24.08.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 4 : 1
Будё-Глимт
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Лига чемпионов
25 августа 2022, 02:43 | Обновлено 25 августа 2022, 02:44
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0

Динамо Загреб – Буде-Глимт – 4:1. Хорваты вырвали победу. Видео голов

Смотрите видеообзор ответного матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

25 августа 2022, 02:43 | Обновлено 25 августа 2022, 02:44
103
0
Динамо Загреб – Буде-Глимт – 4:1. Хорваты вырвали победу. Видео голов
Instagram. ФК Динамо Загреб

«Динамо» Загреб в ответном матче квалификации Лиги чемпионов в дополнительное время вырвало победу у норвежской команды «Буде-Глимт». По сумме двух встреч (0:1, 4:1) хорваты обеспечили себе участие в групповом этапе турнира.

Лига Чемпионов. Квалификация Q4

Второй матч, 24 августа

Динамо Загреб – Буде-Глимт – 4:1 д.в. (первый матч 0:1)

Голы: Оршич, 4, Петкович, 35, Дрмич, 117, Бочкай, 120 – Гренбек, 70

ГОЛ! 1:0. Оршич, 4 мин.

ГОЛ! 2:0. Петкович, 35 мин.

ГОЛ! 2:1. Гренбек, 70 мин.

ГОЛ! 3:1. Дрмич, 117 мин.

ГОЛ! 4:1. Бочкай, 120 мин.

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Динамо Загреб Буде-Глимт Лига чемпионов видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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