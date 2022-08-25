Динамо Загреб – Буде-Глимт – 4:1. Хорваты вырвали победу. Видео голов

«Динамо» Загреб в ответном матче квалификации Лиги чемпионов в дополнительное время вырвало победу у норвежской команды «Буде-Глимт». По сумме двух встреч (0:1, 4:1) хорваты обеспечили себе участие в групповом этапе турнира.

Лига Чемпионов. Квалификация Q4

Второй матч, 24 августа

Динамо Загреб – Буде-Глимт – 4:1 д.в. (первый матч 0:1)

Голы: Оршич, 4, Петкович, 35, Дрмич, 117, Бочкай, 120 – Гренбек, 70

ГОЛ! 1:0. Оршич, 4 мин.

ГОЛ! 2:0. Петкович, 35 мин.

ГОЛ! 2:1. Гренбек, 70 мин.

ГОЛ! 3:1. Дрмич, 117 мин.

ГОЛ! 4:1. Бочкай, 120 мин.