Манчестер Сити против Челси. Итоги жеребьевки и результаты Кубка лиги
Нас ждет огненный матч в третьем раунде
24 августа завершились все матчи Кубка английской лиги. Было сыграно 4 игры.
Кубок лиги. Второй раунд
«Лидс» – «Барнсли» – 3:1
Голы: Синистерра, 21, Клих, 32, 56 – Андерсен, 35
«Транмир Роверс» – «Ньюкасл Юнайтед» – 1:2
Голы: Невитт, 21 – Ласкеллес, 40, Вуд, 52
«Уикомб Уондерерз» – «Бристоль Сити» – 1:3
Голы: Аль-Хамади, 50 – Каджи, 7, Уилсон, 77, Семеньо, 90+3
«Форест Грин» – «Брайтон» – 0:3
Голы: Ундав, 38, Альсате, 45+1, Фергюсон, 90+4
Также уже прошла жеребьевка третьего раунда Кубка английской лиги. Центральный матч по праву отдается встрече «Манчестер Сити» – «Челси».
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