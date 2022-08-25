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Англия
25 августа 2022, 01:15 | Обновлено 25 августа 2022, 02:11
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0

Манчестер Сити против Челси. Итоги жеребьевки и результаты Кубка лиги

Нас ждет огненный матч в третьем раунде

25 августа 2022, 01:15 | Обновлено 25 августа 2022, 02:11
201
0
Манчестер Сити против Челси. Итоги жеребьевки и результаты Кубка лиги
Carabao Cup

24 августа завершились все матчи Кубка английской лиги. Было сыграно 4 игры.

Кубок лиги. Второй раунд

«Лидс» – «Барнсли» – 3:1

Голы: Синистерра, 21, Клих, 32, 56 – Андерсен, 35

«Транмир Роверс» – «Ньюкасл Юнайтед» – 1:2

Голы: Невитт, 21 – Ласкеллес, 40, Вуд, 52

«Уикомб Уондерерз» – «Бристоль Сити» – 1:3

Голы: Аль-Хамади, 50 – Каджи, 7, Уилсон, 77, Семеньо, 90+3

«Форест Грин» – «Брайтон» – 0:3

Голы: Ундав, 38, Альсате, 45+1, Фергюсон, 90+4

Также уже прошла жеребьевка третьего раунда Кубка английской лиги. Центральный матч по праву отдается встрече «Манчестер Сити» – «Челси».

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