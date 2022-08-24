«Будем преследовать по закону». Сетанта оценила ситуацию с телепулом

Телеканал Сетанта, который выиграл тендер на показ матчей УПЛ, оценил ситуацию с телепулом, которая стала проблемной уже в 1-м туре нового сезона.

«Заря» отказалась предоставить сигнал на трансляцию матча Сетанте, а УПЛ уже готовится подать документы в КДК УАФ.

«Любые действия против единого телепула будут преследоваться по закону, в том числе на спортивном уровне. Любые нарушения, будь то со стороны клубов или отдельных медиа-групп, не останутся без ответа. Поэтому Setanta Sports будет действовать по закону и ждать реализации соответствующих решений украинской Премьер-лигой», - заявил канал.

Ранее стало известно, что «Динамо», «Заря», «Днепр-1», «Металлист» и «Рух» не готовы участвовать в едином телепуле, несмотря на голосование УПЛ, которое определило Сетанту единым транслятором матчей.