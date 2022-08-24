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  4. «Будем преследовать по закону». Сетанта оценила ситуацию с телепулом
Украина. Премьер лига
24 августа 2022, 12:29 |
1428
7

«Будем преследовать по закону». Сетанта оценила ситуацию с телепулом

Канал готов к судебным разбирательствам

24 августа 2022, 12:29 |
1428
7
«Будем преследовать по закону». Сетанта оценила ситуацию с телепулом
facebook.com/SetantaUkraine

Телеканал Сетанта, который выиграл тендер на показ матчей УПЛ, оценил ситуацию с телепулом, которая стала проблемной уже в 1-м туре нового сезона.

«Заря» отказалась предоставить сигнал на трансляцию матча Сетанте, а УПЛ уже готовится подать документы в КДК УАФ.

«Любые действия против единого телепула будут преследоваться по закону, в том числе на спортивном уровне. Любые нарушения, будь то со стороны клубов или отдельных медиа-групп, не останутся без ответа. Поэтому Setanta Sports будет действовать по закону и ждать реализации соответствующих решений украинской Премьер-лигой», - заявил канал.

Ранее стало известно, что «Динамо», «Заря», «Днепр-1», «Металлист» и «Рух» не готовы участвовать в едином телепуле, несмотря на голосование УПЛ, которое определило Сетанту единым транслятором матчей.

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Setanta Sports телепул чемпионат Украины по футболу Заря Луганск
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Источник FanDay
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Комментарии 7
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Andrey Ilyashenko
Павелко нає..ав Setantu, запевневши шо всі клуби будуть транслюватися в них. У голові перераховуючи вже скільки покладе собі в кишеню.  Ті повились. А У 4х клубів є контракти з іншим транслятором, але на то Повелкові пох.й.. він рахував котлету. Якось будемо рішати те питання згодом. От і маємо шо Setantu тупо кинула ПФЛ, в особі презедента.   Setantа не клуби повина питати а ПФЛ. Я на стороні 4х. А Повелко мудак і хабарник зараз почне якусь муйню розповідати. 
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+4
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Artem Bugaenko
Ми рухаємось в Європу, хочемо європейські стандарти, а самі витворяємо те, що "хочеться"... На мою думку, всі команди, які не виконують юридичні зобов'язання несуть іміджевий урон країні в цілому, бо ніякий бізнес не зайде в країну, в якій порушують закони. В країні війна, вигідно щоб транслювали за кордон. Цікаво, в Англії МЮ чи Челсі теж так випендрюються і не допускають трансляторів до матчу? Чи вони теж мають власних телетрансляторів? І кладуть болт на АПЛ?
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+1
Макс Максов
Повністю підтримую, бо розвели тут анархію!
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0
FoZZy
100% правильна позиція! Подивимось, як воно буде далі, головне це йти до кінця! Бо такі от "опозиціонери" й гальмують розвиток футболу...
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-1
veter
Они бы лучше кацапским оркам так угрожали сейчас...
А мы можем вообще не смотреть наш футбол. Свои против своих нам сейчас не в масть.
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-3
mayakovskiy1
Отлично, надо наказывать. Надеюсь иски будут многомилионными 
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-3
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