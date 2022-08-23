Во вторник, 23-го августа, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и харьковский «Металлист». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 15:00.

Харьковский «Металлист» прошел через процесс реинкарнации, и теперь вновь готов примкнуть к рядам участников «элитного» дивизиона. Однако, каким предстанет перед нами коллектив Олега Ратия, не знает никто. Под руководством Александра Кучера у «желто-синих» была четкая стратегия развития, большие перспективы и любопытный состав из легионеров. После начала полномасштабных боевых действий всего этого уже не осталось, а уже бывший главный тренер теперь возглавляет заклятых соперников из Днепра. На этом фоне «Металлист» стартует с гостевого матча против львовского «Руха», в котором мало что изменилось даже по ходу боевых действий.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Металлист». За ходом матча можно следить по этой ссылке.