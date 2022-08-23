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Рух Львов
24.08.2022 15:00 - : -
Металлист
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Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 12:34 |
206
0

Рух – Металлист. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги

23 августа 2022, 12:34 |
206
0
Рух – Металлист. Текстовая трансляция матча
ФК Рух Львов

Во вторник, 23-го августа, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и харьковский «Металлист». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 15:00.

Харьковский «Металлист» прошел через процесс реинкарнации, и теперь вновь готов примкнуть к рядам участников «элитного» дивизиона. Однако, каким предстанет перед нами коллектив Олега Ратия, не знает никто. Под руководством Александра Кучера у «желто-синих» была четкая стратегия развития, большие перспективы и любопытный состав из легионеров. После начала полномасштабных боевых действий всего этого уже не осталось, а уже бывший главный тренер теперь возглавляет заклятых соперников из Днепра. На этом фоне «Металлист» стартует с гостевого матча против львовского «Руха», в котором мало что изменилось даже по ходу боевых действий.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Металлист». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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