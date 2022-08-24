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Чемпионат Украины
Рух Львов
24.08.2022 15:00 - : -
Металлист
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Украина. Премьер лига
24 августа 2022, 14:56 |
1086
0

Рух – Металлист – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги

24 августа 2022, 14:56 |
1086
0
Рух – Металлист – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE
ФК Рух Львов

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Рух» – «Металлист» - 0:0

«Рух»: Панькив – Лях, Слесарь, Белый, Сыч – Сапуга, Довгий – Рунич, Таллес, Соломон-Отабор – Климчук.

Запасные: Ледвий, Федорчук, Карабин, Дидык, Б. Бойчук, Холод, Пидгурский, Притула, Непейпиев.

«Металлист»: Рыбка – Каплиенко, Мизюк, Федоров, Романюк – Ралюченко – Картушов, Панасенко, Танковский, Пидлепенец – Коркишко.

Запасные: Костик, Чидомере, Кныш, Порох, Шопин, Рязанцев, Прядун.

Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).

Стадион: «Украина» (Львов).

   

Во вторник, 23-го августа, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и харьковский «Металлист». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 15:00.

Харьковский «Металлист» прошел через процесс реинкарнации, и теперь вновь готов примкнуть к рядам участников «элитного» дивизиона. Однако, каким предстанет перед нами коллектив Олега Ратия, не знает никто. Под руководством Александра Кучера у «желто-синих» была четкая стратегия развития, большие перспективы и любопытный состав из легионеров. После начала полномасштабных боевых действий всего этого уже не осталось, а уже бывший главный тренер теперь возглавляет заклятых соперников из Днепра. На этом фоне «Металлист» стартует с гостевого матча против львовского «Руха», в котором мало что изменилось даже по ходу боевых действий.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Металлист». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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