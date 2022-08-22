Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер U-19 – Металлист U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Молодежные турниры
22 августа 2022, 10:20 | Обновлено 22 августа 2022, 11:18
212
0

Шахтер U-19 – Металлист U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча первого тура молодежного первенства

22 августа 2022, 10:20 | Обновлено 22 августа 2022, 11:18
212
0
Шахтер U-19 – Металлист U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

22 серпня відбудеться матч 1-го тура чемпіонату України U-19.

«Шахтар» прийматиме «Металіст 1925» у Щасливому («Княжа Арена»).

Початок об 11:00. 

По теме:
Лидер Руха U-19: «Все соперники настраивались на нас по максимуму»
Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Это эпохальный день для нашего клуба»
Тренер Руха U-19: «Команда заслужила выход в Юношескую Лигу УЕФА»
Шахтер Донецк U-19 Металлист Харьков U-19 смотреть онлайн чемпионат Украины по футболу U-19
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энтони ДЖОШУА: «Вчера я проиграл Усику и своим эмоциям»
Бокс | 21 августа 2022, 21:55 9
Энтони ДЖОШУА: «Вчера я проиграл Усику и своим эмоциям»
Энтони ДЖОШУА: «Вчера я проиграл Усику и своим эмоциям»

Бывший чемпион мира – о неудачном реванше с украинцем

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
Футбол | 22 августа 2022, 08:21 0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

Поединок состоится в понедельник, 22 августа

«Доставайте чековую книжку». Фьюри готов драться с Усиком за все титулы
Бокс | 21.08.2022, 13:28
«Доставайте чековую книжку». Фьюри готов драться с Усиком за все титулы
«Доставайте чековую книжку». Фьюри готов драться с Усиком за все титулы
БАФФЕР – о бое Усик – Джошуа: «После 10 раундов у меня был равный счет»
Бокс | 21.08.2022, 15:50
БАФФЕР – о бое Усик – Джошуа: «После 10 раундов у меня был равный счет»
БАФФЕР – о бое Усик – Джошуа: «После 10 раундов у меня был равный счет»
Андрей Шевченко стал лауреатом премии Национальная легенда Украины
Футбол | 22.08.2022, 03:45
Андрей Шевченко стал лауреатом премии Национальная легенда Украины
Андрей Шевченко стал лауреатом премии Национальная легенда Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Нам нужны игроки, забивающие больше 6 голов в год»
ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Нам нужны игроки, забивающие больше 6 голов в год»
20.08.2022, 16:50 22
Футбол
Отобрать лицензию! Опубликованы судейские записки боя Усика с Джошуа
Отобрать лицензию! Опубликованы судейские записки боя Усика с Джошуа
21.08.2022, 06:10 20
Бокс
Игорь СУРКИС: «Никаких санкций за телепул не боюсь, пусть попробуют»
Игорь СУРКИС: «Никаких санкций за телепул не боюсь, пусть попробуют»
20.08.2022, 17:50 57
Футбол
ВИДЕО. Выбросил пояса! Как Джошуа психанул и дал волю нервам после боя
ВИДЕО. Выбросил пояса! Как Джошуа психанул и дал волю нервам после боя
21.08.2022, 02:56 9
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок Шахтера перешел в азербайджанский клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок Шахтера перешел в азербайджанский клуб
20.08.2022, 14:26
Футбол
ВИДЕО. Джошуа расплакался на пресс-конференции после боя
ВИДЕО. Джошуа расплакался на пресс-конференции после боя
21.08.2022, 09:10 10
Бокс
ВИДЕО. Малиновский открыл счет в матче Аталанты против Милана
ВИДЕО. Малиновский открыл счет в матче Аталанты против Милана
21.08.2022, 22:20
Футбол
«Сказал Джошуа, что Усику конец». Промоутер Энтони в шоке от Александра
«Сказал Джошуа, что Усику конец». Промоутер Энтони в шоке от Александра
21.08.2022, 09:29
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности