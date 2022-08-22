Молодежные турниры22 августа 2022, 10:20 | Обновлено 22 августа 2022, 11:18
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Шахтер U-19 – Металлист U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча первого тура молодежного первенства
22 августа 2022, 10:20 | Обновлено 22 августа 2022, 11:18
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22 серпня відбудеться матч 1-го тура чемпіонату України U-19.
«Шахтар» прийматиме «Металіст 1925» у Щасливому («Княжа Арена»).
Початок об 11:00.
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