Минай арендовал центрального защитника Металлиста

ФК «Минай» сообщил о подписании контракта с защитником Юрием Кравчуком.

Стороны подписали арендное соглашение до конца сезона-2022/23. За минайцев 28-летний центральный защитник, права на которого принадлежат «Металлисту», будет выступать под 5-м номером.

В послужном списке Кравчука выступления за «Горняк-Спорт», «Металл», «Львов», «Черноморец», «Энергию» и «Жемчужину». В сезоне-2021/22 Юрий сыграл в 20 официальных матчах – 18 в Первой лиге и 2 в Кубке Украины. В Премьер-лиге Кравчук дебютировал 23 февраля 2020 года в составе Львова.