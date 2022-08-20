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  4. Минай арендовал центрального защитника Металлиста
Украина. Премьер лига
20 августа 2022, 18:58 |
417
0

Минай арендовал центрального защитника Металлиста

Юрий Кравчук будет выступать в составе закарпатцев до конца сезона

20 августа 2022, 18:58 |
417
0
Минай арендовал центрального защитника Металлиста
ФК Минай. Юрий Кравчук

ФК «Минай» сообщил о подписании контракта с защитником Юрием Кравчуком.

Стороны подписали арендное соглашение до конца сезона-2022/23. За минайцев 28-летний центральный защитник, права на которого принадлежат «Металлисту», будет выступать под 5-м номером.

В послужном списке Кравчука выступления за «Горняк-Спорт», «Металл», «Львов», «Черноморец», «Энергию» и «Жемчужину». В сезоне-2021/22 Юрий сыграл в 20 официальных матчах – 18 в Первой лиге и 2 в Кубке Украины. В Премьер-лиге Кравчук дебютировал 23 февраля 2020 года в составе Львова.

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Источник ФК Минай
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