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Англия
20 августа 2022, 16:33 |
123
0

АПЛ. Тоттенхэм минимально обыграл Вулвехэмптон

Победу «Шпорам» принес Гарри Кейн

20 августа 2022, 16:33 |
123
0
АПЛ. Тоттенхэм минимально обыграл Вулвехэмптон
ФК Тоттенхэм

Третий тур АПЛ стартовал с матча «Тоттенхэма» против «Вулверхэмптона». «Шпоры» одержали минимальную победу благодаря голу лидера атак команды Гарри Кейна.

«Тоттенхэм» - «Вулверхэмптон» - 1:0
Гол: 1:0 – 64 Кейн.

«Тоттенхэм» – Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Санчес, Перишич (Сессеньон, 76), Сон Хын Мин (Ришарлисон, 76), Хойбьерг, Бентанкур, Кулусевски (Биссума, 86), Кейн.

«Вулверхэмптон» – Жозе Са, Кастро, Коллинз, Килмен, Аит-Нури (Семеду, 71), Моутинью (Дендонкер, 58), Рубен Невеш, Матеуш Нунеш, Поденсе (Хименес, 59), Нету (Траоре, 71), Гедеш (Хван Хи Чхан, 81).

Предупреждения: Хойбьерг (12), Аит-Нури (56), Кейн (67), Коллинз (67).

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Источник Sport.ua
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