ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок Шахтера перешел в азербайджанский клуб

27-летний украинский левый защитник Петр Стасюк на правах свободного агента перешел в азербайджанский клуб «Сабаил».

Стасюк принадлежал донецкому «Шахтеру», но в официальных матчах так и не появился на поле. В прошлом сезоне играл в аренде в «Мариуполе», где провел 19 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.

Отметим, что неделей ранее в «Сабаил» перешел Максим Чех, который также являлся игроком донецкого клуба.