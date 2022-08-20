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Украина. Премьер лига
20 августа 2022, 14:26 | Обновлено 20 августа 2022, 14:28
1289
0

ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок Шахтера перешел в азербайджанский клуб

Петр Стасюк будет играть вместе с Максимом Чехом

20 августа 2022, 14:26 | Обновлено 20 августа 2022, 14:28
1289
0
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок Шахтера перешел в азербайджанский клуб
ФК Мариуполь. Петр Стасюк

27-летний украинский левый защитник Петр Стасюк на правах свободного агента перешел в азербайджанский клуб «Сабаил».

Стасюк принадлежал донецкому «Шахтеру», но в официальных матчах так и не появился на поле. В прошлом сезоне играл в аренде в «Мариуполе», где провел 19 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.

Отметим, что неделей ранее в «Сабаил» перешел Максим Чех, который также являлся игроком донецкого клуба.

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Петр Стасюк Сабаил Шахтер Донецк Мариуполь трансферы УПЛ трансферы Максим Чех
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Источник ФК Сабаил
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