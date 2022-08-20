Украина. Премьер лига20 августа 2022, 14:26 | Обновлено 20 августа 2022, 14:28
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ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок Шахтера перешел в азербайджанский клуб
Петр Стасюк будет играть вместе с Максимом Чехом
20 августа 2022, 14:26 | Обновлено 20 августа 2022, 14:28
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27-летний украинский левый защитник Петр Стасюк на правах свободного агента перешел в азербайджанский клуб «Сабаил».
Стасюк принадлежал донецкому «Шахтеру», но в официальных матчах так и не появился на поле. В прошлом сезоне играл в аренде в «Мариуполе», где провел 19 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.
Отметим, что неделей ранее в «Сабаил» перешел Максим Чех, который также являлся игроком донецкого клуба.
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