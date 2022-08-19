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WTA
19 августа 2022, 23:40 | Обновлено 20 августа 2022, 11:23
315
0

Ястремская и Калинина попали в список участниц основы турнира в Кливленде

Соревнования пройдут перед US Open

19 августа 2022, 23:40 | Обновлено 20 августа 2022, 11:23
315
0
Ястремская и Калинина попали в список участниц основы турнира в Кливленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Ангелина Калинина попали в список участниц основной сетки турнира WTA 250 в Кливленде, который пройдет на следующей неделе.

Даяна была в альтернативном списке, но после снятия Шелби Роджерс сможет сыграть в основе.

Ангелина в первом круге сыграет с квалифаером.

Лидером посева будет чешка Барбора Крейчикова. Она станет единственной представительницей топ-20 на соревнованиях.

Хардовые соревнований под названием Tennis in the Land пройдут параллельно с квалификацией US Open, где Ястремская стартует в основной сетке. Призовой фонд турнира в Кливленде – $251,750.

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Даяна Ястремская WTA Кливленд US Open 2022 Ангелина Калинина
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