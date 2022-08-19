Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не в Киеве. Динамо определились, где проведет первый матч сезона УПЛ
Украина. Премьер лига
19 августа 2022, 17:29 |
402
0

Не в Киеве. Динамо определились, где проведет первый матч сезона УПЛ

Матч пройдет во Львове

19 августа 2022, 17:29 |
402
0
Не в Киеве. Динамо определились, где проведет первый матч сезона УПЛ
ФК Динамо Киев

«Динамо» матч 2-го тура чемпионата Украины против «Днепра-1» проведет во Львове. Игра пройдет на Арене-Львов 28 августа, начало в 17:00.

Это будет первая игра киевлян в новом сезоне чемпионата Украину. Встречу 1-го тура перенесли из-за участия «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов.

«Динамо» и «Днепр-1», которые осенью будут участвовать в еврокубках, сейчас базируются в Польше и Словакии соответственно.

По теме:
Источник: Кабаев уже подписал контракт с Динамо
Сергей ЯЩЕНКО: «При обороне у Днепра-1 очень много проблем»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Это не будет тот футбол, к которому мы привыкли»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Днепр-1
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Промоутер: «Я действительно знаю, что у Ломаченко проукраинская позиция»
Бокс | 19 августа 2022, 13:05 8
Промоутер: «Я действительно знаю, что у Ломаченко проукраинская позиция»
Промоутер: «Я действительно знаю, что у Ломаченко проукраинская позиция»

Владислав Елисеев – о неоднозначных поступках Василия

Неудачный дебют. Днепр-1 уступил АЕКу в Кошице
Футбол | 18 августа 2022, 22:56 43
Неудачный дебют. Днепр-1 уступил АЕКу в Кошице
Неудачный дебют. Днепр-1 уступил АЕКу в Кошице

Коллектив Александра Кучера уменьшил собственные шансы на участие в Лиге Европы

Стало известно, с каким весом Усик и Джошуа подошли к реваншу
Бокс | 19.08.2022, 15:16
Стало известно, с каким весом Усик и Джошуа подошли к реваншу
Стало известно, с каким весом Усик и Джошуа подошли к реваншу
Источник: Черноморец подписал Александра Гладкого
Футбол | 19.08.2022, 17:16
Источник: Черноморец подписал Александра Гладкого
Источник: Черноморец подписал Александра Гладкого
Конфликт с тренером. Стало известно, почему Малиновский покинет Аталанту
Футбол | 18.08.2022, 22:34
Конфликт с тренером. Стало известно, почему Малиновский покинет Аталанту
Конфликт с тренером. Стало известно, почему Малиновский покинет Аталанту
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
19.08.2022, 05:40 3
Бокс
ФОТО. Усик пришел на пресс-конференцию в образе козака
ФОТО. Усик пришел на пресс-конференцию в образе козака
17.08.2022, 16:50 27
Бокс
ВИДЕО. Сразу две дуэли взглядов Усика и Джошуа. Кто круче?
ВИДЕО. Сразу две дуэли взглядов Усика и Джошуа. Кто круче?
17.08.2022, 19:40 4
Бокс
ВИДЕО. Бенфика открыла счет. Жилберту точно пробил в девятку
ВИДЕО. Бенфика открыла счет. Жилберту точно пробил в девятку
17.08.2022, 22:12 1
Футбол
Динамо – Бенфика – 0:2. Ошибки защиты. Видео голов и обзор матча
Динамо – Бенфика – 0:2. Ошибки защиты. Видео голов и обзор матча
18.08.2022, 00:23 5
Футбол
Как Роналду в МЮ стал заложником такого же помешанного, как и он сам
Как Роналду в МЮ стал заложником такого же помешанного, как и он сам
18.08.2022, 09:50 10
Футбол
Класс бьет желание. Динамо проиграло Бенфике в первом матче
Класс бьет желание. Динамо проиграло Бенфике в первом матче
17.08.2022, 23:50 44
Футбол
ВИДЕО. Усик спел «Ой у лузі червона калина» на пресс-конференции
ВИДЕО. Усик спел «Ой у лузі червона калина» на пресс-конференции
17.08.2022, 17:49 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности