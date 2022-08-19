Не в Киеве. Динамо определились, где проведет первый матч сезона УПЛ

«Динамо» матч 2-го тура чемпионата Украины против «Днепра-1» проведет во Львове. Игра пройдет на Арене-Львов 28 августа, начало в 17:00.

Это будет первая игра киевлян в новом сезоне чемпионата Украину. Встречу 1-го тура перенесли из-за участия «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов.

«Динамо» и «Днепр-1», которые осенью будут участвовать в еврокубках, сейчас базируются в Польше и Словакии соответственно.