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Лига Европы
18 августа 2022, 21:38 | Обновлено 18 августа 2022, 21:45
1167
0

Дикая ошибка голкипера. Днепр-1 пропустил два гола в первом тайме

Домашний матч днепрян в Лиге Европы проходит в словацком городе Кошице

18 августа 2022, 21:38 | Обновлено 18 августа 2022, 21:45
1167
0
Дикая ошибка голкипера. Днепр-1 пропустил два гола в первом тайме
FH

В четверг, 18 августа, в 21:00 проходит первый поединок 4-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором играют «Днепр-1» и АЕК Ларнака из Кипра.

  • Все самые яркие моменты матча «Днепр-1» – АЕК Ларнака доступны в режиме Live в нашем Telegram

Домашний матч клуба из Днепра проходит в Кошице (Словакия), на поле стадиона «Кошице футбол арена». Вторая игра состоится через неделю, 25 августа, на Кипре.

«Днепр-1» пропустил два гола в первом тайме.

На 16-й минуте Омри Альтман открыл счет. Левым флангом прошла атака гостей, и после передачи соперник успел нанести удар первым.

На 29-й минуте голкипер днепрян Макс Валеф пошел на перехват, но грубо ошибся, и Миличевич отправил мяч головой в пустые ворота.

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Источник Sport.ua
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