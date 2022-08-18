Дикая ошибка голкипера. Днепр-1 пропустил два гола в первом тайме
Домашний матч днепрян в Лиге Европы проходит в словацком городе Кошице
В четверг, 18 августа, в 21:00 проходит первый поединок 4-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором играют «Днепр-1» и АЕК Ларнака из Кипра.
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Домашний матч клуба из Днепра проходит в Кошице (Словакия), на поле стадиона «Кошице футбол арена». Вторая игра состоится через неделю, 25 августа, на Кипре.
«Днепр-1» пропустил два гола в первом тайме.
На 16-й минуте Омри Альтман открыл счет. Левым флангом прошла атака гостей, и после передачи соперник успел нанести удар первым.
На 29-й минуте голкипер днепрян Макс Валеф пошел на перехват, но грубо ошибся, и Миличевич отправил мяч головой в пустые ворота.
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