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Лига Европы
Днепр-1
18.08.2022 21:00 - : -
АЕК Ларнака
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Лига Европы
17 августа 2022, 18:58 | Обновлено 17 августа 2022, 18:59
243
0

Днепр-1 – АЕК Ларнака. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА

17 августа 2022, 18:58 | Обновлено 17 августа 2022, 18:59
243
0
Днепр-1 – АЕК Ларнака. Текстовая трансляция матча
СК Днепр-1

В четверг, 18-го августа, состоится первый поединок плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и кипрский АЕК Ларнака. Матч пройдет в Кошице (Словакия), на поле стадиона «Кошицкая футбольная арена», начало в 21:00.

В такое тяжелое для страны время для днепровского «Днепра-1» нашелся повод для небольшого количества положительных эмоций – команда под руководством Александра Кучера совсем скоро дебютирует не только с новым главным тренером во главе, но и впервые сыграет официальный международный поединок. Групповой этап Лиги Европы УЕФА – вот главный приз для победителя двухматчевой дуэли на стадии плей-офф квалификации. Очевидно, что нам бы хотелось, чтобы украинских команд в осенней части еврокубков было три, и при этом чтобы они все играли в турнирах максимально доступного уровня.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – АЕК Ларнака. За ходом матча можно следить по этой ссылке.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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