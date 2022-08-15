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  4. Калинина и Костюк узнали своих соперниц в основной сетке
WTA
15 августа 2022, 07:36 |
352
0

Калинина и Костюк узнали своих соперниц в основной сетке

Украинские теннисистки стартуют в основе с 16 августа

15 августа 2022, 07:36 |
352
0
Калинина и Костюк узнали своих соперниц в основной сетке
Instagram. Марта Костюк

Украинские теннисистки Ангелина Калинина (WTA 53) и Марта Костюк (WTA 74) узнали своих соперниц в основной сетке. 

После успешного прохода квалификационного барьера Ангелина и Марта начнут свой путь в основе с 1/32 финала.

Ангелина Калинина сыграет с представительницей Бельгии Элизой Мертенс (WTA 33). Ранее теннисистки уже встречались на уровне Тура. Тогда на хардовом покрытии в зале (WTA Линц, Австрия) Ангелина шла явным андердогом встречи, но сумела выиграть первый сет. Матч по итогу закончился победой Элизы. Свою игру на харде в Цинциннати девушки начнут 16 августа не ранее 17:00 по Киеву.

Instagram. Ангелина Калинина

Марта Костюк встретится с Камилой Джорджи (Италия, WTA 65). Изначально итальянка должна была сыграть с Бьянкой Андрееску (WTA 53), но представительница Канады снялась из-за «смены расписания». Марта уже играла с Джорджи в Чехии на харде. Тогда матч закончился в трех сетах, и победительницей вышла Камила. В Цинциннати девушки начнут игру 16 августа не ранее 17:00 по Киеву.

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Камила Джорджи Марта Костюк Ангелина Калинина Элиза Мертенс WTA Цинциннати
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Источник Sport.ua
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