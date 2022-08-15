Калинина и Костюк узнали своих соперниц в основной сетке
Украинские теннисистки стартуют в основе с 16 августа
Украинские теннисистки Ангелина Калинина (WTA 53) и Марта Костюк (WTA 74) узнали своих соперниц в основной сетке.
После успешного прохода квалификационного барьера Ангелина и Марта начнут свой путь в основе с 1/32 финала.
Ангелина Калинина сыграет с представительницей Бельгии Элизой Мертенс (WTA 33). Ранее теннисистки уже встречались на уровне Тура. Тогда на хардовом покрытии в зале (WTA Линц, Австрия) Ангелина шла явным андердогом встречи, но сумела выиграть первый сет. Матч по итогу закончился победой Элизы. Свою игру на харде в Цинциннати девушки начнут 16 августа не ранее 17:00 по Киеву.
Instagram. Ангелина Калинина
Марта Костюк встретится с Камилой Джорджи (Италия, WTA 65). Изначально итальянка должна была сыграть с Бьянкой Андрееску (WTA 53), но представительница Канады снялась из-за «смены расписания». Марта уже играла с Джорджи в Чехии на харде. Тогда матч закончился в трех сетах, и победительницей вышла Камила. В Цинциннати девушки начнут игру 16 августа не ранее 17:00 по Киеву.
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