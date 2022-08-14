ФОТО. Свитолина показала, как живет без тенниса

Все еще первая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала яркие фотографии из Монако.

«Лучший из этих (монегасских) дней», – подписала снимки теннисистка.

Отметим, что Элина сейчас не выступает, а готовится к рождению ребенка.