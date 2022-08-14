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WTA
14 августа 2022, 10:12 |
578
0

ФОТО. Свитолина показала, как живет без тенниса

Элина наслаждается жизнью, отдыхая от спорта

14 августа 2022, 10:12 |
578
0
ФОТО. Свитолина показала, как живет без тенниса
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Все еще первая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала яркие фотографии из Монако.

«Лучший из этих (монегасских) дней», – подписала снимки теннисистка.

Отметим, что Элина сейчас не выступает, а готовится к рождению ребенка.

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Источник Sport.ua
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