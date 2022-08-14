WTA14 августа 2022, 10:12 |
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ФОТО. Свитолина показала, как живет без тенниса
Элина наслаждается жизнью, отдыхая от спорта
14 августа 2022, 10:12 |
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Все еще первая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала яркие фотографии из Монако.
«Лучший из этих (монегасских) дней», – подписала снимки теннисистка.
Отметим, что Элина сейчас не выступает, а готовится к рождению ребенка.
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