Италия14 августа 2022, 04:28 |
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Лечче – Интер. Гости вырвали победу. Видео голов и обзор матча
Лукаку и Дюмфрис принесли победу «Интеру»
14 августа 2022, 04:28 |
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В субботу, 13 августа, состоялся первый тур чемпионата Италии по футболу. «Лечче» принимало у себя на поле гостей из «Милана». К сожалению для хозяев поля, совершить сенсацию не получилось. «Интер» вырвал победу на четвертой компенсированной минуте.
21:45. Серия А. 1-й тур. Лечче
«Лечче» – «Интер» – 1:2
Голы: Сисей, 48 – Лукаку, 2, Дюмфрис, 90+4
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