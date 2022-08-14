Лечче – Интер. Гости вырвали победу. Видео голов и обзор матча

В субботу, 13 августа, состоялся первый тур чемпионата Италии по футболу. «Лечче» принимало у себя на поле гостей из «Милана». К сожалению для хозяев поля, совершить сенсацию не получилось. «Интер» вырвал победу на четвертой компенсированной минуте.

21:45. Серия А. 1-й тур. Лечче

«Лечче» – «Интер» – 1:2

Голы: Сисей, 48 – Лукаку, 2, Дюмфрис, 90+4