Кубок Испании14 августа 2022, 04:13 |
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Барселона – Райо Валекано. Сезон новый, а проблемы старые. Видеообзор матча
«Сине-гранатовые» не смогли выиграть матч, зато смогли заявить новичков команды
14 августа 2022, 04:13 |
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Во втором туре чемпионата Испании по футболу встретились «Барселона» и «Райо Вальекано». Счет на табло отражает подготовку «сине–гранатовых» к сезону.
Сыграл и Левандовски, и Кристенсен, и Рафинья, и Кессье, но команде это не сильно помогло.
22:00. Ла Лига. 2-й тур. Барселона
«Барселона» – «Райо Вальекано» – 0:0
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