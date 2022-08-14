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  4. Барселона – Райо Валекано. Сезон новый, а проблемы старые. Видеообзор матча
Кубок Испании
14 августа 2022, 04:13 |
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Барселона – Райо Валекано. Сезон новый, а проблемы старые. Видеообзор матча

«Сине-гранатовые» не смогли выиграть матч, зато смогли заявить новичков команды

14 августа 2022, 04:13 |
40
0
Барселона – Райо Валекано. Сезон новый, а проблемы старые. Видеообзор матча
Instagram. Райо Вальекано

Во втором туре чемпионата Испании по футболу встретились «Барселона» и «Райо Вальекано». Счет на табло отражает подготовку «сине–гранатовых» к сезону.

Сыграл и Левандовски, и Кристенсен, и Рафинья, и Кессье, но команде это не сильно помогло.

22:00. Ла Лига. 2-й тур. Барселона

«Барселона» – «Райо Вальекано» – 0:0

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Источник Sport.ua
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