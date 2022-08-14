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Украина. Премьер лига
14 августа 2022, 03:23 |
7
0

Рух – Верес – 2:0. Видео голов матча

Львовский клуб уверенно переиграл гостей из Ровно

14 августа 2022, 03:23 |
7
0
Рух – Верес – 2:0. Видео голов матча
ФК Верес

В субботу, 13 августа, львовский футбольный клуб «Рух» обыграл «Верес» в контрольной игре перед началом сезона.

Товарищеский матч. Винники 

«Рух» – «Верес» – 2:0

Голы: Климчук, 36, Таллес, 42

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Источник Sport.ua
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