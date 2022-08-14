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Англия
14 августа 2022, 17:52 | Обновлено 14 августа 2022, 18:31
313
0

Челси – Тоттенхэм – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура Английской Премьер-лиги

14 августа 2022, 17:52 | Обновлено 14 августа 2022, 18:31
313
0
Челси – Тоттенхэм – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Английская Премьер-лига. 2-й тур.

«Челси» – «Тоттенхэм» - 0:0

«Челси»: Менди – Кулибали, Тиаго Силва, Джеймс – Кукурелья, Жоржиньо, Канте, Лофтус-Чик – Стерлинг, Хаверц, Маунт.

Запасные: Аррисабалага, Чалоба, Чилвелл, Аспиликуэта, Пулишич, Зиеш, Галлагер, Броня.

«Тоттенхэм»: Льорис – Дэвис, Дайер, Ромеро – Сессеньон, Хойбьерг, Бентанкур, Эмерсон – Сон, Кулушевски – Кейн.

Запасные: Форстер, Доэрти, Санчес, Танганга, Перишич, Биссума, Ришарлисон, Хиль, Моура.

Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия).

Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия).

В воскресенье, 14-го августа, состоится поединок 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонские «Челси» и «Тоттенхэм». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», начало в 18:30.

Уже в рамках второго тура нового сезона АПЛ коллективу Томаса Тухеля придется доказывать собственные амбиции в борьбе за чемпионский титул в противостоянии против команды Антонио Конте. Про неудачные попытки «шпор» добыть хоть какие-то трофеи упоминают даже в культовых британских фильмах, однако их участь от этого не становится слаще. «Тоттенхэм» начал сезон с домашней победы над «Саутгемтоном» (4:1), «Челси» обыграл «Евертон» на выезде и с Виталием Миколенком в составе (1:0). Однако именно в очном дерби командам предстоит определить сильнейшего.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» – «Тоттенхэм». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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