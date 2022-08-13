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Украина. Премьер лига
13 августа 2022, 06:25 | Обновлено 13 августа 2022, 06:50
994
2

МАРЛИСОН: «При угрозе вызову такси, 4 км до Словакии и самолет на Бразилию»

Форвард «Ворсклы» в Украине зарабатывает в 5 раз больше, чем в Бразилии

13 августа 2022, 06:25 | Обновлено 13 августа 2022, 06:50
994
2
МАРЛИСОН: «При угрозе вызову такси, 4 км до Словакии и самолет на Бразилию»
ФК Ворскла Полтава. Марлисон

Бразильский форвард «Ворсклы» Марлисон (игравший ранее за «Металлист 1925») сообщил, что уедет из Украины, если будет угроза его безопасности:

«Конечно, мы всегда должны ставить здоровье и безопасность на первое место. Но это лучший контракт, который я подписал в своей жизни. Это возможность защищать футболку одного из крупнейших клубов Украины, в котором очень ценят иностранцев, особенно бразильцев. По сравнению с тем, что я зарабатывал в Бразилии, сейчас я зарабатываю в пять раз больше.

«У меня было большое общение с большим количеством людей. Я собрал семью, менеджеров и людей из клуба и объявил о своем решении. Они были в шоке, когда узнали, через что я прошел. Но потом я объяснил, что этот переход будет очень важен для меня.

Я в курсе, что переживает страна, конфликт еще не окончен. Я бы не приехал сюда рисковать своей жизнью. Конечно, немного страшно, но я здесь уже месяц и до сих пор не видел ничего, что могло бы обеспокоить.

Я оставил предупреждение руководителям «Ворсклы»: если у нас будут новости о том, что здесь есть риск нападения, я вызову такси, проеду 4 километра до Словакии, пересеку границу и оттуда поеду на первый самолет в Бразилию».

Напомним, полтавская «Ворскла» на период войны базируется в Ужгороде.

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Источник UOL Esporte
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Serhii P.
Де вони це чудо нарили? На пляжах Копа-Кабани?
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Serhii P.
Вже вали!
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