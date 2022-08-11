Заря пропустила быстрый гол. Не удержали игрока при подаче с углового

В четверг, 11 августа, в 20:30 по Киеву проходит ответный поединок 3-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором играют румынская «Университатя» и луганская «Заря».

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Игра проходит в Крайове на стадионе «Йон Облеменко». Первый матч неделей ранее завершился победой луганского клуба (1:0).

«Заря» пропустила быстрый гол. Раул Силва отличился ударом головой после навеса с углового.

1:0. Раул Силва, 5 мин.