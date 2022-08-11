Лига конференций11 августа 2022, 20:45 | Обновлено 11 августа 2022, 20:59
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Заря пропустила быстрый гол. Не удержали игрока при подаче с углового
Раул Силва забил для «Университати» на 5-й минуте матча Лиги конференций
11 августа 2022, 20:45 | Обновлено 11 августа 2022, 20:59
1604
4
В четверг, 11 августа, в 20:30 по Киеву проходит ответный поединок 3-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором играют румынская «Университатя» и луганская «Заря».
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Игра проходит в Крайове на стадионе «Йон Облеменко». Первый матч неделей ранее завершился победой луганского клуба (1:0).
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка
«Заря» пропустила быстрый гол. Раул Силва отличился ударом головой после навеса с углового.
1:0. Раул Силва, 5 мин.
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Комментарии 4
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Повезло что румын промазал на 14 секунде. Был бы супербыстрый.
Цих довбнiв вiдлучити вiд кубкiв рокiв на 5 !!!
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