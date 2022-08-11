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ITF
11 августа 2022, 15:19 | Обновлено 11 августа 2022, 15:26
41
0

Украинец вышел в 1/8 финала турнира в Румынии

Илья Белобородько выиграл у Себастьяны Гимы в 1/8

11 августа 2022, 15:19 | Обновлено 11 августа 2022, 15:26
41
0
Украинец вышел в 1/8 финала турнира в Румынии
Instagram. Илья Белобородько

Украинский теннисист Илья Белобородько (АТР 692) обыграл представителя Румынии Себастьяна Гиму (АТР 568) в двух сетах за 1 час и 39 минут.

ITF M15 Куртя-де-Арджеш (Румыния). Грунт. 1/16 финала

Илья Белобородько (Украина) – Себастьян Гима (Румыния) – 6:3, 6:4

Далее Илья сыграет с Симоном Ивановым (Болгария, ATP 657). Также Илье предстоит сыграть сегодня, 11 августа, парный матч вместе с Лоренцо Клавери (Италия) против итальянцев Симоне Каччапуотти и Флиберто Фумагалли.

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Илья Белобородько ITF Куртя-де-Арджеш Себастьян Гима
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Источник Sport.ua
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