Украинец вышел в 1/8 финала турнира в Румынии

Украинский теннисист Илья Белобородько (АТР 692) обыграл представителя Румынии Себастьяна Гиму (АТР 568) в двух сетах за 1 час и 39 минут.

ITF M15 Куртя-де-Арджеш (Румыния). Грунт. 1/16 финала

Илья Белобородько (Украина) – Себастьян Гима (Румыния) – 6:3, 6:4

Далее Илья сыграет с Симоном Ивановым (Болгария, ATP 657). Также Илье предстоит сыграть сегодня, 11 августа, парный матч вместе с Лоренцо Клавери (Италия) против итальянцев Симоне Каччапуотти и Флиберто Фумагалли.