ITF11 августа 2022, 15:19 | Обновлено 11 августа 2022, 15:26
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Украинец вышел в 1/8 финала турнира в Румынии
Илья Белобородько выиграл у Себастьяны Гимы в 1/8
11 августа 2022, 15:19 | Обновлено 11 августа 2022, 15:26
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Украинский теннисист Илья Белобородько (АТР 692) обыграл представителя Румынии Себастьяна Гиму (АТР 568) в двух сетах за 1 час и 39 минут.
ITF M15 Куртя-де-Арджеш (Румыния). Грунт. 1/16 финала
Илья Белобородько (Украина) – Себастьян Гима (Румыния) – 6:3, 6:4
Далее Илья сыграет с Симоном Ивановым (Болгария, ATP 657). Также Илье предстоит сыграть сегодня, 11 августа, парный матч вместе с Лоренцо Клавери (Италия) против итальянцев Симоне Каччапуотти и Флиберто Фумагалли.
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