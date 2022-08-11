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Вараждин
10.08.2022, FT 3 : 3
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
11 августа 2022, 10:35 | Обновлено 11 августа 2022, 10:46
108
0

Днепр-1 – Вараждин – 3:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

11 августа 2022, 10:35 | Обновлено 11 августа 2022, 10:46
108
0
Днепр-1 – Вараждин – 3:3. Видео голов и обзор матча
СК Днепр-1

В рамках подготовки к новому сезону «Днепр-1» в товарищеском матче сыграл вничью с хорватским «Вараждином» со счетом 3:3.

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Источник Sport.ua
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