Товарищеские матчи
09.08.2022, FT 0 : 0
Украина. Премьер лига11 августа 2022, 09:14 | Обновлено 11 августа 2022, 09:23
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Карпаты – Львов – 0:0. Обзор матча
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11 августа 2022, 09:14 | Обновлено 11 августа 2022, 09:23
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В рамках подготовки к новому сезону ФК «Львов» в товарищеском матче сыграл вничью со львовскими «Карпатами» со счетом 0:0.
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