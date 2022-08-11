Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты – Львов – 0:0. Обзор матча
Товарищеские матчи
Карпаты Львов
09.08.2022, FT 0 : 0
Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 августа 2022, 09:14 | Обновлено 11 августа 2022, 09:23
46
0

Карпаты – Львов – 0:0. Обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

11 августа 2022, 09:14 | Обновлено 11 августа 2022, 09:23
46
0
Карпаты – Львов – 0:0. Обзор матча
ФК Карпаты Львов

В рамках подготовки к новому сезону ФК «Львов» в товарищеском матче сыграл вничью со львовскими «Карпатами» со счетом 0:0.

По теме:
Металлист 1925 – Александрия – 2:1. Видео голов и обзор матча
Динамо Загреб – Лудогорец – 4:2. Видео голов и обзор матча
Пюник – Црвена Звезда – 0:2. Видео голов и обзор матча
видео голов и обзор товарищеские матчи Львов Карпаты Львов Карпаты - Львов контрольные матчи УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пятый Суперкубок УЕФА для сливочных. Реал на классе переиграл Айнтрахт
Футбол | 10 августа 2022, 23:54 5
Пятый Суперкубок УЕФА для сливочных. Реал на классе переиграл Айнтрахт
Пятый Суперкубок УЕФА для сливочных. Реал на классе переиграл Айнтрахт

Мадридская команда продолжает штамповать трофеи

Беседин – слабое звено, удаление в нашу пользу и роль Цыганкова
Футбол | 10 августа 2022, 12:12 40
Беседин – слабое звено, удаление в нашу пользу и роль Цыганкова
Беседин – слабое звено, удаление в нашу пользу и роль Цыганкова

Обозреватель Sport.ua рецензирует непростую победу «бело-синих» в Граце

КАЗЕМИРО: «Бензема всегда был лучшей девяткой в мире»
Футбол | 11.08.2022, 03:43
КАЗЕМИРО: «Бензема всегда был лучшей девяткой в мире»
КАЗЕМИРО: «Бензема всегда был лучшей девяткой в мире»
Йожеф САБО: «Луческу – очень удачливый тренер, куда там Лобановскому»
Футбол | 10.08.2022, 10:26
Йожеф САБО: «Луческу – очень удачливый тренер, куда там Лобановскому»
Йожеф САБО: «Луческу – очень удачливый тренер, куда там Лобановскому»
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая красотка, похитившая сердце Георгия Цитаишвили
Футбол | 10.08.2022, 09:19
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая красотка, похитившая сердце Георгия Цитаишвили
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая красотка, похитившая сердце Георгия Цитаишвили
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
10.08.2022, 22:23
Теннис
Стали известны время и место матчей Динамо против Бенфики
Стали известны время и место матчей Динамо против Бенфики
10.08.2022, 17:13 1
Футбол
ФОТО. Зозуля побывал на концерте Вакарчука в Мадриде и сделал ему подарок
ФОТО. Зозуля побывал на концерте Вакарчука в Мадриде и сделал ему подарок
09.08.2022, 18:40 1
Футбол
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
09.08.2022, 10:40 1
Футбол
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
10.08.2022, 14:00 1
Футбол
ФОТО. Взрывы в Крыму. Нанесен ряд ударов по объектам врага
ФОТО. Взрывы в Крыму. Нанесен ряд ударов по объектам врага
09.08.2022, 17:01 13
Война
Президент Литвы наказал фигуристов за участие в российском шоу
Президент Литвы наказал фигуристов за участие в российском шоу
10.08.2022, 19:13
Война
Динамо рассказало, кто покажет матчи квалификации ЛЧ против Бенфики
Динамо рассказало, кто покажет матчи квалификации ЛЧ против Бенфики
10.08.2022, 15:05 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности