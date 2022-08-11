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ATP
11 августа 2022, 09:14 |
353
0

Гаэль Монфис прошел в 1/8 Мастерса в Канаде

Звездный француз обыграл американца во втором круге

11 августа 2022, 09:14 |
353
0
Гаэль Монфис прошел в 1/8 Мастерса в Канаде
Instagram. Гаэль Монфис

Гаэль Монфис (Франция, ATP 20) обыграл Максима Кресси (США, ATP 25) в 1/16 финала хардового Мастерса в Монреале (Канада). Матч закончился на двух тай-брейках за 2 часа и 5 минут.

АТР Монреаль (Канада). Хард. 1/16 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Максим Кресси (США) – 7:6 (12:10), 7:6 (8:6)

В первом сете Монфис ушел со счета 3:5 и спас 2 сет-поинта на тай-брейке. Во втором сете оба теннисиста удержали свои подачи до 13 гейма. Далее француз забрал тай-брейк с 4:6, тем самым отыграв 2 сет-поинта.

Отметим, что Гаэль является мужем украинской теннисистки Элины Свитолиной. Пара ждет ребенка. 

Далее Монфис сыграет с Джеком Дрейпером (Великобритания, ATP 82), который обыграл третьего сеяного Стефаноса Циципаса (Греция, ATP 5). Матч состоится 12 августа не ранее 02:00 по Киеву.

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Гаэль Монфис Максим Кресси Элина Свитолина ATP Монреаль
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Источник Sport.ua
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