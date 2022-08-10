Андрею Бибе исполнилось 85 лет
Легендарный футболист празднует день рождения
Сегодня, 10 августа, легендарному полузащитнику «Динамо» Андрею Бибе исполнилось 85 лет.
Андрей Биба – трехкратный чемпион СССР в составе киевского «Динамо», обладатель исторического, первого, «золота» украинской команды в 1961 году, автор первого гола советских клубов в еврокубках, лучший футболист СССР в 1966 году и многолетний капитан команды.
Официальный сайт «Динамо» опубликовал поздравления Игоря Суркиса от имени клуба:
«Уважаемый Андрей Андреевич!
В этот особый день примите самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения от меня лично и всей динамовской семьи!
Вы вошли в историю украинского футбола как выдающийся игрок и как один из эффективных селекционеров. Завершив карьеру игрока, продолжали верой и правдой служить родному клубу, оставшись в футболе, и на протяжении многих лет в поисках новых талантов для родной команды.
Футбол – это дело всей Вашей жизни, и этому делу Вы всегда отдаете душу и сердце, именно поэтому достигли таких высот, о которых большинство может только мечтать. Вас уважает и любит не одно поколение футбольных болельщиков «Динамо», а новые поколения узнают Ваши достижения из истории клуба, в которую Ваша фамилия навсегда была вписана золотыми буквами. Для них Вы – живая легенда не только динамовского, но и мирового футбола.
На протяжении многих лет Ваше имя вызывает уважение и уважение коллег, восхищение болельщиков. Вам посвящают песни и поэзии, статьи и очерки, у вас с интересом берут интервью и охотно приглашают на встречи. При этом, несмотря на безумные популярность и авторитет, Вы, уважаемый Андрей Андреевич, смогли сохранить лучшие человеческие качества – порядочность и искренность, интеллигентность и благородство, душевное тепло и любовь к людям.
В этот праздничный день позвольте пожелать вам крепкого здоровья, семейного уюта, сил, энергии, воодушевления, а главное – скорейшего окончания войны, наступления мира, победы родной Украины над русскими захватчиками и возвращения к привычной жизни».
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