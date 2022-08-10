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Украина. Премьер лига
10 августа 2022, 09:20 | Обновлено 10 августа 2022, 09:31
917
0

Андрею Бибе исполнилось 85 лет

Легендарный футболист празднует день рождения

10 августа 2022, 09:20 | Обновлено 10 августа 2022, 09:31
917
0
Андрею Бибе исполнилось 85 лет
ФК Динамо Киев. Андрей Биба

Сегодня, 10 августа, легендарному полузащитнику «Динамо» Андрею Бибе исполнилось 85 лет. 

Андрей Биба – трехкратный чемпион СССР в составе киевского «Динамо», обладатель исторического, первого, «золота» украинской команды в 1961 году, автор первого гола советских клубов в еврокубках, лучший футболист СССР в 1966 году и многолетний капитан команды.

Официальный сайт «Динамо» опубликовал поздравления Игоря Суркиса от имени клуба:

«Уважаемый Андрей Андреевич!

В этот особый день примите самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения от меня лично и всей динамовской семьи!

Вы вошли в историю украинского футбола как выдающийся игрок и как один из эффективных селекционеров. Завершив карьеру игрока, продолжали верой и правдой служить родному клубу, оставшись в футболе, и на протяжении многих лет в поисках новых талантов для родной команды.

Футбол – это дело всей Вашей жизни, и этому делу Вы всегда отдаете душу и сердце, именно поэтому достигли таких высот, о которых большинство может только мечтать. Вас уважает и любит не одно поколение футбольных болельщиков «Динамо», а новые поколения узнают Ваши достижения из истории клуба, в которую Ваша фамилия навсегда была вписана золотыми буквами. Для них Вы – живая легенда не только динамовского, но и мирового футбола.

На протяжении многих лет Ваше имя вызывает уважение и уважение коллег, восхищение болельщиков. Вам посвящают песни и поэзии, статьи и очерки, у вас с интересом берут интервью и охотно приглашают на встречи. При этом, несмотря на безумные популярность и авторитет, Вы, уважаемый Андрей Андреевич, смогли сохранить лучшие человеческие качества – порядочность и искренность, интеллигентность и благородство, душевное тепло и любовь к людям.

В этот праздничный день позвольте пожелать вам крепкого здоровья, семейного уюта, сил, энергии, воодушевления, а главное – скорейшего окончания войны, наступления мира, победы родной Украины над русскими захватчиками и возвращения к привычной жизни».

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Андрей Биба Игорь Суркис Динамо Киев день рождения
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Источник ФК Динамо Киев
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