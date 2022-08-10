Определено место, где пройдет женский матч Украина - Испания

Стали известны место и время проведения поединка отборочного турнира ЧМ-2023 среди женских команд Украина – Испания.

Ближайшие 2 матча женской сборной Украины в квалификации ЧМ-2023 против Фарерских островов и Испании должны пройти 2 и 6 сентября соответственно. Определились место и время начала второго из этих поединков. Игра с испанками пройдет в Мадриде на поле «Ciudad del Futbol de Las Rozas» – Центра Королевской испанской футбольной федерации (начало – в 22.00 по киевскому времени).

Отметим, что матч с фарерками состоится в городе Торсхавнна на местном стадионе «Торсволлур» и начнется в 20:00 по киевскому времени.