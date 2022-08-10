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10 августа 2022, 08:37 | Обновлено 10 августа 2022, 08:38
197
0

Определено место, где пройдет женский матч Украина - Испания

Девушки сыграют в рамках группового этапа квалификации к ЧМ-2023

10 августа 2022, 08:37 | Обновлено 10 августа 2022, 08:38
197
0
Определено место, где пройдет женский матч Украина - Испания
УАФ

Стали известны место и время проведения поединка отборочного турнира ЧМ-2023 среди женских команд Украина – Испания.

Ближайшие 2 матча женской сборной Украины в квалификации ЧМ-2023 против Фарерских островов и Испании должны пройти 2 и 6 сентября соответственно. Определились место и время начала второго из этих поединков. Игра с испанками пройдет в Мадриде на поле «Ciudad del Futbol de Las Rozas» – Центра Королевской испанской футбольной федерации (начало – в 22.00 по киевскому времени).

Отметим, что матч с фарерками состоится в городе Торсхавнна на местном стадионе «Торсволлур» и начнется в 20:00 по киевскому времени.

        

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Источник Украинская ассоциация футбола
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