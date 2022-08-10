Барселона станет партнером криптобиржи WhiteBIT

Крупнейшая европейская криптобиржа WhiteBIT и футбольный клуб «Барселона» готовятся стать партнерами. Стороны находятся на финальной стадии переговоров о подписании контракта касательно сотрудничества, сообщает Mundo Deportivo.

После того, как соглашение будет подписано, на рукаве формы футболистов «сине-гранатовых» будет размещен логотип биржи. Планируется реализовать это и на формах женских команд «Барселоны» по футболу и баскетболу.

Впервые о переговорах между WhiteBIT и «Барселоной» стало известно в июне 2022 года. «Барселона» нашла себе нового спонсора после того, как испанский производитель бытовой техники Beko отказался выступать спонсором футбольного клуба.

Отметим, что WhiteBIT - украинская криптобиржа. Команда биржи рассчитывает таким образом привлечь внимание международного сообщества к войне в Украине и обеспечить дополнительную поддержку ВСУ. Ранее благодаря WhiteBIT было собрано более $4 млн для помощи украинцам, пострадавшим в результате агрессии россии, причем $2,5 млн выделило руководство компании.