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Испания
10 августа 2022, 07:43 | Обновлено 10 августа 2022, 07:44
179
0

Барселона станет партнером криптобиржи WhiteBIT

WhiteBIT- крупнейшая европейская криптобиржа

10 августа 2022, 07:43 | Обновлено 10 августа 2022, 07:44
179
0
Барселона станет партнером криптобиржи WhiteBIT
Instagram. Камп Ноу

Крупнейшая европейская криптобиржа WhiteBIT и футбольный клуб «Барселона» готовятся стать партнерами. Стороны находятся на финальной стадии переговоров о подписании контракта касательно сотрудничества, сообщает Mundo Deportivo.

После того, как соглашение будет подписано, на рукаве формы футболистов «сине-гранатовых» будет размещен логотип биржи. Планируется реализовать это и на формах женских команд «Барселоны» по футболу и баскетболу.

Впервые о переговорах между WhiteBIT и «Барселоной» стало известно в июне 2022 года. «Барселона» нашла себе нового спонсора после того, как испанский производитель бытовой техники Beko отказался выступать спонсором футбольного клуба.

Отметим, что WhiteBIT - украинская криптобиржа. Команда биржи рассчитывает таким образом привлечь внимание международного сообщества к войне в Украине и обеспечить дополнительную поддержку ВСУ. Ранее благодаря WhiteBIT было собрано более $4 млн для помощи украинцам, пострадавшим в результате агрессии россии, причем $2,5 млн выделило руководство компании.

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Источник El Mundo Deportivo
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