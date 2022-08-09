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Лига чемпионов
09 августа 2022, 23:50 | Обновлено 09 августа 2022, 23:57
5180
0

Штурм – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного поединка Q3 Лиги чемпионов

09 августа 2022, 23:50 | Обновлено 09 августа 2022, 23:57
5180
0
Штурм – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Setanta Sport

Во вторник, 9 августа, проходит второй поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют австрийский «Штурм» Грац и киевское «Динамо».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua!

Матч проходит в Граце на стадионе «Грац-Либенау», начало – в 21:30 по киевскому времени. Первый матч неделей ранее завершился победой киевлян со счетом 1:0.

Штурм – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ГОЛ! 1:0. Расмус Хойлунд, 27 мин.

ГОЛ! 1:1. Константин Вивчаренко, 97 мин.

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Источник Sport.ua
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