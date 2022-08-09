Лига чемпионов09 августа 2022, 23:50 | Обновлено 09 августа 2022, 23:57
5180
0
Штурм – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного поединка Q3 Лиги чемпионов
09 августа 2022, 23:50 | Обновлено 09 августа 2022, 23:57
5180
0
Во вторник, 9 августа, проходит второй поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют австрийский «Штурм» Грац и киевское «Динамо».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua!
Матч проходит в Граце на стадионе «Грац-Либенау», начало – в 21:30 по киевскому времени. Первый матч неделей ранее завершился победой киевлян со счетом 1:0.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка
Штурм – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ГОЛ! 1:0. Расмус Хойлунд, 27 мин.
ГОЛ! 1:1. Константин Вивчаренко, 97 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 августа 2022, 20:22 2
Хавбек Реальдо Фили продолжит карьеру в УПЛ
Футбол | 09 августа 2022, 08:55 22
Специалист – о перспективах команды Мирчи Луческу в Лиге чемпионов
Футбол | 09.08.2022, 07:00
Футбол | 09.08.2022, 20:31
Футбол | 09.08.2022, 12:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.08.2022, 17:51 4
08.08.2022, 10:59 5
08.08.2022, 13:40 1
09.08.2022, 17:01 13
08.08.2022, 09:06 13
Другие виды
09.08.2022, 18:05 5
09.08.2022, 19:57 17