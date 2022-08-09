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  4. Усиление для команды Миколенко. Эвертон подписал пятого новичка
Англия
09 августа 2022, 15:28 |
451
0

Усиление для команды Миколенко. Эвертон подписал пятого новичка

Ливерпульский клуб подписал Амаду Онана

09 августа 2022, 15:28 |
451
0
Усиление для команды Миколенко. Эвертон подписал пятого новичка
ФК Эвертон

Клуб АПЛ «Эвертон» объявил о подписании контракта с центральным полузащитником Амаду Онана. О трансферной сумме информации нет.

20-летний игрок подписал контракт на 5 лет. В минувшем сезоне Онана провел 41 матч в составе «Лилля», забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Ранее «Эвертон» подписал Джеймса Тарковски, Рубена Винагре, Двайта Макнила и Конора Коади.

Команда Виталия Миколенко неудачно стартовала в сезоне АПЛ, проиграв «Челси».

 

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Источник ФК Эвертон
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