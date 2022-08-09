Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Посредник: «Мудрик поступает мудро»
Украина. Премьер лига
09 августа 2022, 08:36 | Обновлено 09 августа 2022, 08:40
23
0

Посредник: «Мудрик поступает мудро»

«Шахтер» отклонил все предложения по украинскому футболисту

09 августа 2022, 08:36 | Обновлено 09 августа 2022, 08:40
23
0
Посредник: «Мудрик поступает мудро»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В СМИ появляется все больше информации, связанной с потенциальным переходом лидера донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика в один из клубов ведущих европейских чемпионатов. Официальный представитель Мудрика Алексей Алехин прокомментировал ситуацию.

«Я не покажусь оригинальным, если скажу, что у Михаила есть огромное желание перейти в один из европейских топ-чемпионатов. При всем уважении к чемпионату Украины, мы понимаем, что из-за сложившейся ситуации в нашей стране, чемпионат в этом году будет намного слабее, чем предыдущие.
 
Отъезд легионеров, проведение матчей не на самых лучших полях, многочасовые переезды на автобусе, конечно, вряд ли поспособствуют прогрессу игрока. Мое мнение, что если бы не было войны, то «Шахтер» – лучший вариант для продолжения Мишиной карьеры. Как говорится, война спутала все карты.

Получив, на мой взгляд, несколько солидных финансовых предложений как для клуба, так и для игрока и учитывая происходящее в нашей стране мы с игроком надеялись, на то, что «Шахтер» примет одно из них. Но на данный момент «Шахтер» отклонил все предложения. В клубе хотят получить более солидную компенсацию.

Приятно, что директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна высоко оценил Мудрика, поставив его в один ряд со звездами мирового футбола. Приятно и то, что за последние годы «Шахтер» инвестировал большие деньги в талантливых легионеров, но самым востребованным и самым дорогим оказался Михаил Мудрик.

Футболист хочет расти, футболист хочет развиваться, играть на самом высоком уровне и защищать цвета национальной сборной. На данный момент Михаил Мудрик — игрок «Шахтера», он с уважением относится к своему клубу, является большим профессионалом и отдается на 100%, как в официальных матчах, так и на тренировках», - сказал Алехин.

По теме:
Стало известно, какой матч откроет следующий розыгрыш УПЛ
Артем Холод подписал контракт с клубом из США
ОФИЦИАЛЬНО. Опытный вратарь Силлессен вернулся играть в Нидерланды
Михаил Мудрик Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ Алексей Алехин
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом
Футбол | 08 августа 2022, 08:23 12
Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом
Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом

Мирча Луческу заявил 25 футболистов

Источник: Динамо и Шахтер ведут борьбу за Назарину
Футбол | 08 августа 2022, 19:49 3
Источник: Динамо и Шахтер ведут борьбу за Назарину
Источник: Динамо и Шахтер ведут борьбу за Назарину

Хавбек «Зари» может перейти в один из грандов УПЛ

Немецкий журналист: Мудрика в Байере не будет
Футбол | 08.08.2022, 09:06
Немецкий журналист: Мудрика в Байере не будет
Немецкий журналист: Мудрика в Байере не будет
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Штурм может отыграться, но, надеюсь, до этого не дойдет»
Футбол | 08.08.2022, 22:35
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Штурм может отыграться, но, надеюсь, до этого не дойдет»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Штурм может отыграться, но, надеюсь, до этого не дойдет»
Полесье разорвало польский клуб в товарищеском матче
Футбол | 09.08.2022, 04:32
Полесье разорвало польский клуб в товарищеском матче
Полесье разорвало польский клуб в товарищеском матче
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн товарищеский матч Рома – Шахтер
Где смотреть онлайн товарищеский матч Рома – Шахтер
07.08.2022, 10:55 2
Футбол
Покусанные волками. Рома разгромила Шахтер в товарищеском матче
Покусанные волками. Рома разгромила Шахтер в товарищеском матче
07.08.2022, 23:40 68
Футбол
Билодид выиграла первые соревнования в новой весовой категории
Билодид выиграла первые соревнования в новой весовой категории
07.08.2022, 09:31 1
Другие виды
ВИДЕО. Месси эффектным ударом через себя завершил разгром Клермона
ВИДЕО. Месси эффектным ударом через себя завершил разгром Клермона
07.08.2022, 08:46 3
Футбол
АЛИЕВ: «Давайте сначала выиграем войну, а потом я подумаю о возвращении»
АЛИЕВ: «Давайте сначала выиграем войну, а потом я подумаю о возвращении»
07.08.2022, 12:30 3
Футбол
Украинский шахматист проиграл выборы президента FIDE соратнику путина
Украинский шахматист проиграл выборы президента FIDE соратнику путина
07.08.2022, 16:50
Другие виды
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
08.08.2022, 04:20 1
Футбол
Девин ХЕЙНИ: «У меня нет ничего кроме уважения к Ломе и его стране»
Девин ХЕЙНИ: «У меня нет ничего кроме уважения к Ломе и его стране»
07.08.2022, 16:19 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности