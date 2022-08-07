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  4. Ник Кирьос - Йосихито Нисиока. Прогноз на финальный матч АТР Вашингтон
ATP
07 августа 2022, 22:34 |
9
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Ник Кирьос - Йосихито Нисиока. Прогноз на финальный матч АТР Вашингтон

Японский теннисист поборется за трофей с австралийским шоуменом

07 августа 2022, 22:34 |
9
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Ник Кирьос - Йосихито Нисиока. Прогноз на финальный матч АТР Вашингтон
Getty Images/Global Images Ukraine. Kyrgios and Nishioka

В понедельник, 8 августа в 00:00 по Киеву, на центральный корт Вашингтона (США) выйдут Ник Кирьос (Австралия, ATP 63) и Йосихито Нисиока (Япония, ATP 96). 

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Вашингтон, США / 1-7 августа / хард / $1,953,285

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Оба теннисиста стартовали с 1/32 финала. Йосихито Нисиока - настоящая сенсация турнира. До этого турнира японец последний раз побеждал на уровне АТР в апреле этого года. А вот в Вашингтоне японец выиграл все свои матчи в качестве андердога. Йосихито обыграл Дженсона Бруксби (США, ATP 37), Алекса Де Минаура (Австралия, ATP 21), Карена Хачанова (россия, ATP 24), Дэниеля Эванса (Великобритания, ATP 40) и Андрея Рублева (россия, ATP 8). 

Ник Кирьос изначально считался одним из претендентов на титул. Австралийский шоумен выиграл 4 из 5 матчей в двух сетах и только с Фрєнсисом Тиафо пришлось спасать 5 матчболов, и возвращаться в игру после проигранного первого сета. Кирьос выиграл у Маркоса Хирона (США, ATP 53), Томи Пола (США, ATP 34), Рейлли Опелки (США, ATP 17), Фрэнсиса Тиафо (США, ATP 27) и Микаэля Имера (Швеция, ATP 115). 

Для Нисиоки это будет третий финал на уровне АТР и первый финал турниров АТР 500. Йосихито уже выигрывал трофей в Шэньчжэне в 2018 (Китай). 

Ник сыграет в своем одиннадцатом финале на уровне АТР. Всего австралиец накопил уже 6 трофеев. Последний раз Кирьос становился триумфатором как раз таки на этих кортах в 2019. Также Ник играл в финале Уимблдона этого года, но проиграл его Новаку Джоковичу (Сербия, ATP 7).

Это будет пятая личная встреча для теннисистов. Предыдущие 4 выиграл австралиец.

Прогноз Sport.ua - победа Кирьоса

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Ник Кирьос Йосихито Нисиока ATP Вашингтон прогнозы
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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