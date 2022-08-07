Прогноз. Роджерс должна побеждать россиянку в финале Сан-Хосе

В финале хардового турнира в Сан-Хосе (США) сыграют Шелби Роджерс (США, WTA 45) и Дарья Касаткина (россия, WTA 12).

Mubadala Silicon Valley Classic - WTA 500

Сан-Хосе, США / 1-7 августа / хард / $757,900

Действующая чемпионка: Даниэль Коллинс (США)

Обе теннисистки стартовали с 1/16 финала. На своем пути Шелби Роджерс обыграла трех представительниц топ-30: Марию Саккари (Греция, WTA 3), Аманду Анисимову (США, WTA 22) и Веронику Кудерметову (россия, WTA 19). А также выиграла у чемпионки US Open 2019 Бьянки Андрееску (Канада, WTA 54). Всех своих соперниц американка закрыла в двух сетах.

Путь к финалу у Касаткиной получился менее ровным. В трех сетах она обыграла Елену Рыбакину (Казахстан, WTA 23) и Арину Соболенко (беларусь, WTA 6). У Паулы Бадосы (Испания, WTA 4) и Тейлор Таунсенд (США, WTA 316) представительница россии выиграла в двух сетах.

Для Шелби это будет третий финал на уровне WTA. Предыдущие два в Рио-де-Жанейро 2016 (Бразилия) и Бад-Гаштайне 2014 (Австрия) она проиграла.

Для Касаткиной это будет 10-й финал, в предыдущих 9 она выиграла 4 трофея.

Это будет третий матч между теннисистками. На Ролан Гаррос 2022 Дарья оказалась сильнее, но единственную хардовую встречу в Майами (США) 2017 выиграла Шелби.

Теннисистки выйдут на корт 8 августа не ранее 02:00 за Киевом.

Прогноз Sport.ua - победа Роджерс