Анонс. Окунаемся в интересный мир фьючерсов вместе

На предстоящей неделе пройдет 27 фьючерсов (13 у женщин и 14 у мужчин) разных категорий. Жеребьевки сеток еще нет, поэтому разбор турниров произведен по силе игроков, которые официально подтвердили свое участие (есть в заявочном листе на официальном сайте ITF).

ITF M25. Гуаякиль (Эквадор)

Турнир проходит на специфичном латиноамериканском грунте. В прошлом году турнир выиграл Кристиан Родригес (Колумбия, ATP 423). В розыгрыше этого турнира он принимать участие не будет. Первыми двумя сеянными идут Гонсало Лама (Чили, ATP 256) и Жозе Перейра (Бразилия, ATP 397). Ламу тяжело назвать главным фаворитом турнира, так как его крайние результаты не внушают уверенности. По праву претендентом на трофей можно считать Перейру, который сегодня, 7 августа, будет играть в финале иного эквадорского фьючерса. Но ему 31, из-за плотного графика физически может не хватить. Поэтому молодые ребята могут себя вполне проявить тут, особенно Леонардо Абоян (Аргентина, ATP 487) и Кайл Силиг (США, ATP 446).

ITF M25. Тбилиси (Грузия)

В столице Грузии фьючерс будет проходить на хардовом покрытии. В прошлом году турнир выиграл россиянин Александр Шевченко (АТР 169). В этом году он принимать участие не будет, так как перешел к более высоким по статусу турнирам. Первыми сеянными идут Акира Сантильян (Австралия, ATP 357) и Бу Юнчаокете (Китай, АТР 378). Австралиец уже ни раз подозревался в договорных матчах, поэтому называть его фаворитом явно не стоит, хотя по уровню игры он на голову выше всех остальных (ранее Сантильян входил в топ-100). Китайский теннисист выиграл 5 трофеев в 2022, поэтому его стоит называть претендентом на трофей. Также на турнире есть Сергей Фомин (Узбекистан, ATP 407), который в этом году даже взял челленджер, стартовав с квалификации. Также стоит отметить Янки Эреля (Турция, АТР 485) и Эдана Лешема (Израиль, ATP 534), который является основным участником сборной Израилья на розыграшах Дэвис Кап.

ITF М25. Истад (Швеция)

Ранее турнир проходил только у женщин на этих кортах. Это будет первый розыгрыш мужского фьючерса. Первыми сеянными являются Луис Вессельс (Германия, ATP 281) и Драгош Мадараш (Швеция, ATP 329). Их по праву можно назвать главными фаворитами, так как оба имеют неплохой опыт выступления на челленджерах, а также на постоянной основе играют в финалах фьючерсов. В этом году немец взял 2 трофея, а швед 3. Также к ним можно добавить Матиаса Эрхарда (Франция, ATP 435) и Джонатана Мридху (Швеция, ATP 477)

ITF М25. Падуя (Италия)

Грунтовой турнир в Италии примечателен тем, что в основной сетке сыграет Александр Овчаренко (Украина, ATP 428). Первыми сеянными идут Эдуард Эстеве (Испания, ATP 291) и Мариано Навоне (Аргентина, ATP 353). Оба достаточно крепко играют на уровне фьючерсов, но фаворитом тут можно назвать только Александра. Если украинец готов физически – забирать трофей тогда он в состоянии.

ITF M15. Джакарта (Индонезия)

Низкий по уровню турнир, где играть будут практически только представители Азии и Океании. Первыми сеянными идут Мукунд Сасикумар (Индия, ATP 431) и Шинтаро Имаи (Япония, ATP 480). Сложно тут выделить фаворита, так как много кто тут брал слабые по уровню азиатские фьючерсы.

ITF М15. Герцилия (Израиль)

На хардовом фьючерсе в Израиле с квалификации стартует Олег Степаненко (Украина, ATP 1664), а также как альтернативные игроки Эскандер Гурьев и Павел Резоглазов, которые представляют Украину. Первым сеянным будет Бэн Патаель (Израиль, ATP 554). Но главным фаворитом стоит назвать Даниэля Литтела (Великобритания, ATP 750).

ITF М15. Монастыр (Тунис)

Серия хардовых турниров в Тунисе проходит еженедельно. Постоянный участник турниров Скандер Мансури (Тунис, ATP 310) – первый сеянный. Его и еще двоих французов Артуро Казо (ATP 389) и Титуана Дроге (АТР 474) можно отнести к главным фаворитам.

ITF М15. Канкун (Мексика)

Хардовые турниры в Канкуне проходят по такой же схеме, что и в Монастыре. Но уровень игроков оставляет желать лучшего. Первыми сеянными идут француз Джейми Флойд (АТР 593) и Марко Бруньоротто (Италия, ATP 644). Но из-за слабого уровня турнира тяжело выделить фаворита.

ITF M15. Куртя-де-Арджеш (Румыния)

На грунтовом фьючерсе в Румынии сыграет украинец Илья Белобородько (АТР 691). Его смело можно отнести к главным фаворитам турнира, но состав тут неплохой. Первые сеянные Сезар Крету (Румыния, ATP 430) и Хуан Пабло Пас (Аргентина, 442), который пару дней назад уже обыгрывал Илью. Также тут сыграет талантливый Себастьян Гима (Румыния, ATP 581).

ITF M15. Каир (Египет)

Подобный турнирам в Тунисе хардовый турнир в столице Египта. Первыми сеянными идут француз Квентин Фолио (Франция, ATP 508) и россиянин Константин Кравчук (АТР 512). Француза смело можно назвать фаворитом, а также стоит отметить Мохамеда Сафвата, который находится на закате карьеры, но подобного рода домашние турниры выигрывать еще в состоянии.

ITF M15. Франкфурт (Германия)

В прошлом году этот грунтовой фьючерс выиграл Эдуардо Эстеве. В этом году первыми сеянными идут Бенжамин Хассан (Германия, ATP 306) и Питер Файта (Венгрия, ATP 503). Хассан по уровню игры выше всех участников, поэтому является беззаговорочным фаворитом. Но французы Корентин Денолли (АТР 557) и Артур Реймон (АТР 580) способны составить ему конкуренцию.

ITF M15. Хельсинки (Финляндия)

В прошлом году этот хардовый фьючерс выиграл талантливый Кириан Жаке (Франция, ATP 482), но в этот раз он не сыграет. Первыми сеянными идут Чарльз Брум (Великобритания, ATP 422) и Теренс Атмане (Франция, ATP 424). Обоих стоит считать главными фаворитами, особенно француза, который явно поднял свой уровень тенниса за последние пару месяцев и даже выиграл два фьючерса в этом сезоне. Также отметим, что свои силы попробует украинец Павел Шумейко (АТР 1096).

ITF M15. Эйпен (Бельгия)

В 2021 году триумфатором этого грунтового фьючерса стал Диас Акоста (Аргентина, ATP 223). В этот раз первыми сеянными идут Матье Першико (Франция, ATP 439) и Феликс Гилл (Великобритания, ATP 450). Обоих можно вести фаворитами турнира, а также проблемы в состоянии составить Тоби Кодат (США, ATP 770). С квалификации начнут Олександр Брайнин (Украина, ATP 1603) и Даниил Веремейчук (Украина, ATP 1762).

ITF W100. Лэндсвиль (США)

Самый статусный турнир среди фьючерсов на этой недели. В 2021 турнир выиграла испанка Нурия Парризас-Диас (WTA 59). В этом году первыми сеянными идут Хлоэ Паке (Франция, WTA 103) и Чжу Линь (Китай, WTA 105). Обе в неплохой форме и играют стабильно на уровне WTA. Конкуренция им в состоянии составить Симона Вальтерт (Швейцария, WTA 136) и Эрика Андреева (россия, WTA 137).

ITF W60. Сан-Бартоломе (Испания)

Еще один турнир у женщин с неплохим составом. Аранча Рус (Голландия, WTA 75) возглавляет посев и является главной фавориткой турнира. Но Михаэла Бузарнеску (Румыния, WTA 135) и Надия Подорошка (Аргентина, WTA 213) смогут навязать ей борьбу.

ITF W25. Коксийде (Бельгия)

Слабый грунтовой турнир с россиянкой Мариной Мельниковой (WTA 184) во главе посева. Кроме того, чтоб назвать ее главной фавориткой турнира не остается. Отметим, что с квалификации начнет украинка Мария Берген (WTA 1125).

ITF W25. Лейпциг (Германия)

Абсолютно идентичная ситуация бельгийскому женскому фьючерсу и на этом грунтовом турнире. Первая сеянная Джессика Малечкова (Чехия, WTA 204) является первой сеянной и главной фавориткой. Максимум еще можно отметить опытную Диану Марцинкевич (Латвия, WTA 329), но все равно слишком натянуто.

ITF W25. Дандерид (Швеция)

Этот грунтовой фьючерс выглядит поинтереснее. Во-первых, в основной сетке будет играть Дарья Лопатецкая (Украина, WTA 631). Во-вторых, «звездочка» чешского тенниса Бренда Фрухтивиртова (WTA 324) является второй сеянной. Возглавляет посев россиянка Ирина Хромачева (WTA 287). В квалификация сыграет еще одна представительница Украины Дария Есипчук (WTA 1543).

ITF W25. Усть-Каменогорськ (Казахстан)

Турнир под названием «собери россиянок» и дай им шанс хоть где-то почувствовать себя нужными. Нет смысла такое разбирать, тем более и уровень теннисисток достаточно низкий.

ITF W25. Пярну (Эстония)

Грунтовой турнир в Эстонии, где сыграет главная колаборантка Украины Валерия Страхова (WTA 397). Первая сеянная талантливая Анна Шишкова (Чехия, WTA 238). Ее и стоит считать фавориткой турнира. Также с квалификации начнут сестры Колб: Надежда и Марина.

ITF W25. Радом (Польша)

Первой сеянной данного грунтового фьючерса идет Лукреция Стефанини (Италия, WTA 194). Чешская школа в виде Терезы Шмитковой (WTA 362), Йоханны Марковой (WTA 413) и Доминикой Сальковой (WTA 424) способны навязать борьбу итальянке. Также в основе сыграет украинка Александра Олейникова (WTA 642), а с квалификации начнет Анастасия Запаринюк (WTA 1898).

ITF W25. Брашов (Румыния)

Грунтовой турнир, наполовину состоящий из румынок. Первая сеянная Кристина Дину (Румыния, WTA 251). Ее можно отнести к фаворитам, но стоит отметить Андрею Рошку (Румыния, WTA 365) и Мариям Булгару (Румыния, WTA 427).

ITF W15. Канкун (Мексика)

Как и в мужском туре, хардовый турнир в Канкуне проводится на постоянной основе. Первая сеянная 623 ракетка из Мексики Виктория Родригес. Вряд-ли тут кого-то можно выделить фаворитом. Но надеемся, что Агнита Сахдиева (Украина, WTA 1170) сможет дойти до финальных стадий.

ITF W15. Монастыр (Тунис)

Снова турнир, который проходит на еженедельной основе, но теперь уже хардовый. Первая сеянная 587 ракетка из Японии Нахо Сата. Сложно такое анализировать.

ITF W15. Каир (Египет)

Этот хардовый турнир точно такой же, как и фьючерсы в Тунисе и Мексике. Первая сеянная Маюка Айкава (Япония, WTA 695). Но тут будем следить за украинской теннисисткой Анастасией Поплавской (WTA 996).

ITF W15. Падуя (Италия)

И завершает наш список анонсированных фьючерсов грунтовой турнир в Италии. Тут тоже слабый состав во главе с первой сеянной Пией Ловрич (Словения, WTA 554). С квалификации начнет Кристина Почтовик (Украина, WTA 1341).