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WTA
07 августа 2022, 02:11 | Обновлено 07 августа 2022, 05:39
118
1

Прогноз. Опытная эстонка обыграет россиянку в финале Вашингтона

Кайя Канепи поборется с Людмилой Самсоновой за трофей

07 августа 2022, 02:11 | Обновлено 07 августа 2022, 05:39
118
1
Прогноз. Опытная эстонка обыграет россиянку в финале Вашингтона
Instagram. Кайя Канепи

В финале хардового турнира в Вашингтоне (США) сыграет Кайя Канепи (Эстония, WTA 37) и россиянка Людмила Самсонова (WTA 60). 

Citi Open - WTA 250

Вашингтон, США / 1-7 августа / хард / $251,750

Действующая чемпионка: Джессика Пегула (США)

Обе теннисистки начали свой путь на данном турнире с 1/32 финала.

Кайя обыграла четырех представительниц топ-100. Эстонка выиграла у Гретье Миннен (Бельгия, WTA 99), Чжу Линь (Китай, WTA 97), Ангелины Калинской (WTA 71) и у Дарьи Сэвилл (Австралия, WTA 88). 

Людмила Самсонова, в свою очередь, закрыла Элизу Мертенс (Бельгия, WTA 30), Айлу Томлянович (Австралия, WTA 69), Эмму Радукану (Великобритания, WTA 10) и Сю Ван (Китай, WTA 95). 

Кайя Канепи впервые с февраля прошлого года сыграет в финале турнира WTA. Тогда она дошла финальной стадии в Мельбурне (Австралия). Для представительницы Эстонии это будет десятый финал на уровне WTA. Всего на счету у нее 5 трофеев. В последний раз Канепи выигрывала титул в сентябре 2013 года на грунтовых кортах в Брюсселе (Бельгия).

Для Людмилы это будет второй финал на уровне WTA в карьере. Самсонова в 2021 выиграла травяной турнир в Берлине (Германия).

Теннисистки уже играли между собой на Уимблдоне 2021. Тогда в 1/64 финала сильнее оказалась Людмила.

Матч состоится 7 августа не ранее 21:30 по Киеву.

Прогноз от Sport.ua - Победа Канепи

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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sand
Ганьба WTA! 🇪🇪 вперед!
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