Калинина узнала свою первую соперницу в Монреале

В понедельник, 7 августа, стартует хардовый турнир WTA 1000 в Монреале (Канада). Из украинских теннисисток участие в турнире примет Ангелина Калинина (WTA 52).

В первом круге украинка встретится с Аленой Остапенко (Латвия, WTA 17). Матч состоится 8 августа не ранее 18:00 по Киеву.

Алена Остапенко известна для украинских болельщикам своими выступлениями в парном разряде с украинкой Людмилой Киченок. Людмила и Елена в этом году вместе дошли до полуфинала Уимблдона и Ролан Гарроса. Также играли в полуфинале грунтового турнира в Мадриде и взяли трофей на травяном турнире в Бирмингеме.

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