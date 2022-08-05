Англия05 августа 2022, 14:35 |
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Челси подписал защитника Брайтона за 65 миллионов евро
Трудовое соглашение с Марком Кукурельей заключено на шесть лет
05 августа 2022, 14:35 |
323
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«Челси» сообщил о подписании контракта с левым защитником «Брайтона» Марком Кукурельей.
Трудовое соглашение с испанцем заключено на шесть лет. Сумма компенсации составит около 65 миллионов евро.
Отметим, что Марк являлся трансферной целью «Манчестер Сити», который видел в нем замену Александру Зинченко.
В минувшем сезоне 24-летний Кукурелья забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 38 матчах «Брайтона» во всех турнирах.
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Комментарии 1
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ахахах...цьому менеджменту хіба що керувати якимось Блєкпулом, не в образу цьому клубу. Втратити безкоштовно топових Рюдігера І Крістенсена, щоб підписати 31го річного передпенсійного Кулібалі за 38 млн і за 65 млн це волосате чудо. В порівнянні з нашими Миколенко і Зінченко, які на мою думку кращі, Миколенко взяли за 24 млн і Зінченко за 35 млн.
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