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  4. Челси подписал защитника Брайтона за 65 миллионов евро
Англия
05 августа 2022, 14:35 |
323
1

Челси подписал защитника Брайтона за 65 миллионов евро

Трудовое соглашение с Марком Кукурельей заключено на шесть лет

05 августа 2022, 14:35 |
323
1
Челси подписал защитника Брайтона за 65 миллионов евро
ФК Челси. Марк Кукурелья

«Челси» сообщил о подписании контракта с левым защитником «Брайтона» Марком Кукурельей.

Трудовое соглашение с испанцем заключено на шесть лет. Сумма компенсации составит около 65 миллионов евро.

Отметим, что Марк являлся трансферной целью «Манчестер Сити», который видел в нем замену Александру Зинченко.

В минувшем сезоне 24-летний Кукурелья забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 38 матчах «Брайтона» во всех турнирах.


 

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Источник ФК Челси
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Комментарии 1
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ахахах...цьому менеджменту хіба що керувати якимось Блєкпулом, не в образу цьому клубу. Втратити безкоштовно топових Рюдігера І Крістенсена, щоб підписати 31го річного передпенсійного Кулібалі за 38 млн і за 65 млн це волосате чудо. В порівнянні з нашими Миколенко і Зінченко, які на мою думку кращі, Миколенко взяли за 24 млн і Зінченко за 35 млн.
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