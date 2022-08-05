Челси подписал защитника Брайтона за 65 миллионов евро

«Челси» сообщил о подписании контракта с левым защитником «Брайтона» Марком Кукурельей.

Трудовое соглашение с испанцем заключено на шесть лет. Сумма компенсации составит около 65 миллионов евро.

Отметим, что Марк являлся трансферной целью «Манчестер Сити», который видел в нем замену Александру Зинченко.

В минувшем сезоне 24-летний Кукурелья забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 38 матчах «Брайтона» во всех турнирах.



