Английская Премьер-лига. 1-й тур.

«Кристал Пэлас» – «Арсенал» - 0:0

«Кристал Пэлас»: Гуайта – Митчелл, Гуэхи, Андерсен, Клайн – Дукуре, Шлупп – Заха, Эзэ, Аю – Эдуар.

Запасные: Джонстон, Уорд, Ричардс, Миливоевич, Хьюз, Эбиовей, Ридевалд, Планж, Матета.

«Арсенал»: Рамсдейл – Габриэль, Салиба, Б. Уайт – Зинченко, Джака, Партей, Сака – Эдегор – Мартинелли, Габриэл Жезус.

Запасные: Тернер, Тирни, Холдинг, Суареш, Локонга, Эльнени, Нкетиа, Пепе, Нельсон.

Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия).

Стадион: «Селхерст Парк» (Лондон, Англия).



В пятницу, 5-го августа, состоится поединок 1-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Кристал Пэлас» и «Арсенал». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Селхерст Парк», начало в 22:00.

Приятно ощущать, что футболиста с украинским паспортом по итогам очередной трансферной кампании называют лучшим приобретением одного из топ-клубов наиболее популярного чемпионата. Александр Зинченко по уровню ожиданий от своего присоединения к лондонскому «Арсеналу» превосходит даже более дорогостоящее приобретение нападающего Габриэля Жезуса. Однако его клубу предстоит сделать шаг в сторону тройки лучших команд страны, с чем, как известно, у «канониров» есть определенные проблемы. Главный тренер Микель Артета знает о них лучше всех действующих футболистов его коллектива.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Арсенал». За ходом матча можно следить по этой ссылке.