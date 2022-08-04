Лига конференций
04.08.2022, FT 5 : 0
Лига конференций04 августа 2022, 23:55 | Обновлено 05 августа 2022, 00:06
379
0
Петряк отличился голом за Фехервар в матче Лиги конференций
Венгерская команда разгромила молдовский «Петрокуб» со счетом 5:0
04 августа 2022, 23:55 | Обновлено 05 августа 2022, 00:06
379
0
Украинец Иван Петряк отличился голом за «Фехервар» в матче 3-го раунда квалификации Лиги конференций
Венгерская команда разгромила на своем поле молдовский «Петрокуб» со счетом 5:0.
Ответная игра состоится на поле соперника через неделю, 11 августа.
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