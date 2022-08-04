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Лига конференций
МОЛ Фехервар
04.08.2022, FT 5 : 0
Петрокуб
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Лига конференций
04 августа 2022, 23:55 | Обновлено 05 августа 2022, 00:06
379
0

Петряк отличился голом за Фехервар в матче Лиги конференций

Венгерская команда разгромила молдовский «Петрокуб» со счетом 5:0

04 августа 2022, 23:55 | Обновлено 05 августа 2022, 00:06
379
0
Петряк отличился голом за Фехервар в матче Лиги конференций
Instagram. Иван Петряк

Украинец Иван Петряк отличился голом за «Фехервар» в матче 3-го раунда квалификации Лиги конференций

Венгерская команда разгромила на своем поле молдовский «Петрокуб» со счетом 5:0.

Ответная игра состоится на поле соперника через неделю, 11 августа.

 

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Лига конференций Петрокуб Хынчешты Фехервар Иван Петряк
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Источник Sport.ua
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