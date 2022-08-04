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Лига конференций
04 августа 2022, 20:55 | Обновлено 04 августа 2022, 21:56
1291
0

Заря – Университатя. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций

04 августа 2022, 20:55 | Обновлено 04 августа 2022, 21:56
1291
0
Заря – Университатя. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Setanta Sports

В четверг, 4 августа, проходит первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором играют украинская «Заря» (Луганск) и румынская «Университатя».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Люблине (Польша) на поле стадиона «Арена Люблин», начало – в 20:30 по киевскому времени.

Заря – Университатя. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Источник Sport.ua
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