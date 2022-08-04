Лига конференций04 августа 2022, 20:55 | Обновлено 04 августа 2022, 21:56
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Заря – Университатя. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций
04 августа 2022, 20:55 | Обновлено 04 августа 2022, 21:56
1291
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В четверг, 4 августа, проходит первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором играют украинская «Заря» (Луганск) и румынская «Университатя».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит в Люблине (Польша) на поле стадиона «Арена Люблин», начало – в 20:30 по киевскому времени.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка
Заря – Университатя. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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